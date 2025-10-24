La Junta de Juanma Moreno invertirá en Sanidad un 65% más en 2026 que la socialista en 2018

A pesar del constante ataque de la izquierda andaluza al Gobierno de la Junta de Juanma Moreno en el que aseguran que el PP está "vendiendo" la Sanidad andaluza y que esta se encuentra en el peor momento de su historia democrática, los datos son claros: el presupuesto propuesto por los populares andaluces para el Sistema Andaluz de Salud (SAS) para el año 2026 es de 16.265 millones de euros, lo que supone el 65,4% más de los 6.435 millones que destinó Susana Díaz en su último año mandato.

La cifra récord presentada para el próximo ejercicio supone un 5,6% más respecto a la destinada para el presente año 2025 y alrededor del 7% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma. Además, esta cuantía también representa hasta un tercio del proyecto de presupuestos de la autonomía, que será aprobado en el Parlamento Andaluz. "No basta con la palabra si luego se aplican recortes o se prescinde de personal, como ocurría con gobiernos anteriores", ha explicado Moreno en sesión plenaria esta semana.

"Andalucía nunca ha gozado de este ritmo económico. De ser los últimos en los indicadores, a estar en cabeza. Menos presión fiscal, más empleo que nunca", ha aseverado el líder de los populares andaluces antes de aseverar que "hoy se mira a Andalucía como referencia de estabilidad y de oportunidad para inversiones".

Asimismo, el presidente andaluz ha destacado que la sanidad de esta comunidad ha sufrido "décadas" de "destrucción" por parte, según ha dicho, de los anteriores gobiernos, que fueron liderados por el PSOE. "Hoy ocurre lo contrario. Se reconocen los problemas y se ponen soluciones de inmediato", ha apostillado.

La crisis de los cribados

Estas cifras han sido anunciadas después de que la Junta haya reforzado el sistema de cribados de cáncer después de los problemas en el sistema de avisos en el cáncer de mama, que obligó a dimitir a la consejera de Sanidad, Rocío Hernández. Esa cartera ha recaído ahora en manos de Antonio Sanz, hombre fuerte del Gobierno de Moreno.

Además, Moreno ha detallado en los últimos días "lo primero que se ha hecho es detectar el problema" y, una vez que se ha podido contar con toda la información, se ha establecido un programa de renovación del SAS. En este contexto, anunció que la Junta destinará 12 millones de euros —sobre los que ha aseverado que son "ampliables" en los presupuestos de 2026— para pagar las horas extras de aquellos profesionales que voluntariamente quieran extender su jornada para agilizar el proceso de aviso a las alrededor de 2.000 afectadas por el fallo en el sistema.

Más sanitarios y más innovación

Asimismo, ha anunciado que la Junta creará una nueva unidad de refuerzo para el cáncer de mama que se ubicará en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla. En este mismo emplazamiento, se implementará otra unidad de refuerzo para el cribado del cáncer de colon que contará con una sala de endoscopia. Además, ha asegurado que su Gobierno va a destinar 4 millones de euros a extender una aplicación desarrollada con Inteligencia Artificial que formaba parte de un proyecto piloto del Hospital Reina Sofía, en Córdoba.

A todo ello, se le sumará la contratación de 700 nuevos sanitarios. En concreto, para el impulso de los programas de detección precoz del cáncer de colon y de cuello de útero se destinarán 89 millones de euros, y se prevé la contratación de 586 personas para puestos de administración, enfermería, o médicos especialistas. Además, según ha avanzado la Consejería de Salud, a partir de diciembre se van a incorporar en los centros de salud 70 enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia que agilizarán la atención a las citologías.