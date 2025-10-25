Juanma Moreno clausura TIS2025 y destaca el éxito de su sexta edición ante 8.197 profesionales del turismo

El Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, clausuró este viernes la sexta edición de TIS-Tourism Innovation Summit 2025, la feria internacional de referencia en innovación turística y tecnológica, que a lo largo de tres días ha reunido a 8.197 congresistas y profesionales del sector, y volvió a encumbrar a Sevilla como el epicentro de la industria bajo el lema 'Innovation in motion, tourism reimagined'.

Además, la cita ha reafirmado su carácter global con la presencia de 27 delegaciones de diferentes países y con Corea del Sur como país invitado. En el ámbito local, la feria ha dejado un impacto económico en la capital andaluza de 22 millones de euros.

Durante la ceremonia de clausura, Juanma Moreno aseguró que "TIS consolida a Sevilla como un referente nacional e internacional de turismo, una industria que está en constante evolución". Para Moreno, el gran reto de esta industria tan importante para la economía nacional y autonómica "pasa por un modelo regenerativo, respetuoso con el residente, y con un enfoque medioambiental, social y económico". Aseguró que "la innovación es la clave y la solución", y que por eso TIS se ha convertido en "una cita ineludible", en línea con la apuesta de Andalucía en turismo basada "en la innovación y en un futuro digital y energéticamente eficiente".

En la misma línea, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, subrayó que "el éxito de esta edición consolida a Sevilla como un punto de encuentro imprescindible para el debate sobre el futuro del turismo". "Este congreso demuestra que nuestra ciudad no solo es un destino turístico de primer nivel, sino también un referente en innovación, sostenibilidad y colaboración internacional", afirmó, y destacó la importancia de eventos de esta magnitud que "generen impacto económico, promuevan el talento local y fortalezcan la proyección global de la ciudad".

Así lo demuestran las cifras de TIS2025, una cita que ha reunido a 239 firmas expositoras que han presentado tecnologías y soluciones innovadoras aplicadas al sector turístico. También a 407 expertos nacionales e internacionales que han debatido en el congreso Tourism Innovation Global Summit sobre puntos clave como el uso de la IA para fomentar la innovación o las estrategias de personalización basadas en datos.

Además, se ha abordado el impacto de las soluciones digitales en la rentabilidad de los negocios, así como la adopción de tecnologías orientadas a la sostenibilidad o los nuevos canales para atraer viajeros, plataformas colaborativas y herramientas tecnológicas diseñadas para reducir costes operativos. Es el caso de la inteligencia artificial (IA) y el big data, que están revolucionando la forma en que los turistas planifican, experimentan y disfrutan de sus viajes.

Asimismo, el congreso también ha puesto el foco en la sostenibilidad, analizando las estrategias para avanzar hacia un turismo más responsable y ético, que minimice el impacto ambiental. Todos los agentes del sector coincidieron en señalar la innovación tecnológica como clave para un turismo sostenible y personalizado.

IA GENERATIVA

La última jornada de TIS estuvo marcada por el tema vertebrador de esta edición: la IA. David Hurtado, Innovation Lead de Microsoft, destacó que la IA generativa se ha convertido en la fuerza impulsora de la revolución actual. "La IA generativa ha evolucionado significativamente y ahora tiene la capacidad de pensar, tomar decisiones y participar en razonamientos cognitivos", explicó. En el ámbito turístico, el experto señaló que la IA se integra como acompañante y asistente del viajero.

Hurtado subrayó que la IA no debe entenderse solo como un procesador de datos, sino como una herramienta para potenciar las capacidades humanas. "Estamos hablando de aumentarnos a nosotros mismos, no de reemplazarnos", afirmó, destacando su papel en el análisis de datos y la creación de gráficos dinámicos. Explicó que la IA puede interpretar y construir nuevos conjuntos de datos según las instrucciones del usuario, haciendo el proceso más eficiente. "En los próximos 8-10 meses, las empresas comenzarán a usar la IA como un agente para automatizar tareas y mejorar flujos de trabajo", concluyó.

Por su parte, Joshua Ryan-Saha, director de Traveltech de Edinburgh Futures Institute, resaltó tanto el potencial como los retos de la IA, como la falta de datos operativos precisos que limitan su eficacia en la creación de itinerarios o la búsqueda de opciones de viaje. "Para aprovechar plenamente la IA, es necesario diseñar sitios web amigables tanto para personas como para la tecnología", apuntó. De cara al futuro, señaló áreas clave como la confianza en los sistemas de IA, la automatización de la búsqueda y la optimización de reservas.