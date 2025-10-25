Antonio Repullo: "En Andalucía no estamos con la calculadora electoral como Sánchez pidiendo sondeos para adelantar"

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo (Cádiz, 1975), prepara estos días junto a su equipo el congreso regional de los populares andaluces que se celebrará en Sevilla los próximos 7, 8 y 9 de noviembre. Es "un follón de mil demonios", confiesa a Libertad Digital en Córdoba donde concede una entrevista un día después de que se conozcan los resultados del barómetro del Centro de Estudios Andaluces Centra, primer aviso serio al presidente regional, Juanma Moreno, que podría perder por un escaño la mayoría absoluta que tiene desde junio de 2022 y en plena crisis por los errores en el cribado del cáncer de mama que han dado vida a la oposición andaluza, encabezada por PSOE y Vox.

Cuenta Repullo a LD que en este congreso que está preparando el PP-A, antesala de la convocatoria electoral en la región de 2026 y en el que con toda seguridad Moreno será reelegido como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, los populares quieren hacer algo "diferente, cosas distintas". Explica el también diputado en el Parlamento de Andalucía que "si haces un congreso al uso, en 10 minutos lo tienes hecho, pero si quieres innovar un poco y generar una sensación distinta fuera es un currazo". No se trata de algo como elaborar listas electorales, "esa parte me preocupa menos", asegura, sino "lo realmente importante es lo que se está haciendo durante estos últimos tres años y medio".

El dirigente popular explica que en el próximo congreso contarán "con hombres y mujeres independientes diciéndonos cuáles son los retos". En ese congreso también se incidirá en lo que Antonio Repullo llama "la vía andaluza" y que ha llevado al PP-A al "éxito" en las diferentes convocatorias electorales de los últimos años. "Los atributos de esa vía andaluza que representa Juanma (Moreno), al final son la gestión, la escucha activa, dar respuestas y, en definitiva, avanzar de la mano de la sociedad cómo está avanzando Andalucía", afirma el secretario general del PP-A.

Libertad Digital: ¿La vía andaluza es una corriente dentro del PP?

Antonio Repullo: No. La vía andaluza es una forma de hacer las cosas. Al fin y al cabo, cuando tú ves el panorama nacional que está tan crispado, que está tan polarizado, la vía andaluza se identifica como esa gran isla que es Andalucía en la que la gestión está en la base de toda actuación tanto del partido como del Gobierno. Y en base a ese diálogo, a esa escucha y a esa capacidad de moderación y de querer solucionar los problemas de la gente ante cualquier tipo de dificultad y ante cualquier tipo de adversidad está lo primero solucionar y dar respuesta a cualquier cuestión que pueda surgir y a cualquier demanda y a cualquier reto que tenga la sociedad. Eso yo creo que es lo que ha identificado al Partido Popular estos últimos años y es lo que queremos seguir proyectando. Esa sensación de que estamos aquí para ser útiles y de que estamos aquí para ayudar a la gente y solucionar sus problemas y que esto progrese de la manera que está progresando Andalucía.

El secretario general del PP-A destaca que "coges ratios como el empleo, por ejemplo, y te encuentras con algo asombroso: que Andalucía sea la que tire de la creación de empleo y que, además, tenga datos que no se reconocen desde 2008". Antonio Repullo da una serie de datos sobre la creación de empleo femenino y juvenil que han mejorado desde la llegada del PP al palacio de San Telmo. "En Andalucía hablar de industria hace siete años era hablar prácticamente de la nada y ahora mismo somos los líderes", destaca. "Insisto que estamos hablando de Andalucía, lo que era esa etapa de Andalucía en la que solamente se hablaba de corrupción, de los ERE y de pasividad y una tierra a la que nadie miraba, ahora en estos datos de industria y empleo, en los grandes problemas que tienen los andaluces como la vivienda, estamos viendo que se están sacando medidas adelante como el programa de avales para acceder a una vivienda".

Son unas medidas que "hay que enfrentar con políticas similares que ha hecho el Gobierno de España y que han sido un auténtico fracaso" y que "está demostrando que en esa isla, cuando tienes capacidad de gestión y cuando detectas cuáles son los problemas, identificas cuáles son las soluciones y pones en marcha proyectos. Por tanto, en esa isla que hablamos, en esa isla de tranquilidad, en esa isla de estabilidad las cosas salen bien. Tener siete presupuestos te da la capacidad y la posibilidad de hacer cosas frente a un Gobierno de la nación que no hace absolutamente nada en cuanto a presupuesto".

El PSOE decía que no iba a haber malversación, que no iba a haber indultos, que no iba a haber amnistía… todo lo que han dicho que no, al final ha sido que sí

LD: Ustedes desde el PP han criticado que ha aumentado en el Parlamento la crispación y la falta de consenso desde la llegada de María Jesús Montero al liderazgo del PSOE-A.

AR: Sí. Lo advertimos desde principios de enero de este año, que esto iba a cambiar porque el sistema de Montero es el sistema de Sánchez, el modelo de hacer política de Sánchez y el que iba a traer a Andalucía. Evidentemente, se nota en el Parlamento que es donde la política se puede tocar con las manos. Pero cuando hablamos de esa isla, de esa estabilidad, no estamos hablando del Parlamento, que se puede crispar como consecuencia de esa actitud polarizadora o polarizante que tiene el PSOE y de crispación, pero eso luego no tiene por qué salir a la calle. Yo creo que los ciudadanos están contentos con el gobierno que tienen. Los resultados del último Centra ya nos están diciendo que casi el 40% de los andaluces quieren que el presidente de la Junta de Andalucía siga siendo Juanma Moreno y, además, dicen una cosa que es importante analizar. Cuando tú analizas los datos estadísticos, sociológicos y demoscópicos, te das cuenta cuál es la dirección en la que va la sociedad y ves la dirección en la que va el PSOE. Y ahí luego te vas al dato demoscópico y cuadra que María Jesús Montero es la política peor valorada.

El secretario general del PP-A explica que "cuando vemos la dirección en la que van los andaluces, el 80% de los andaluces de acuerdo con esa encuesta te está diciendo que quiere una financiación justa para Andalucía, una financiación que esté en la media del resto de comunidades autónomas, que no tengamos el doble que nadie, sino en la media, que ahora mismo estamos infrafinanciados, como otras CCAA, pero Andalucía es la que más infrafinanciada está". "Esa es la dirección de la sociedad", destaca Antonio Repullo que indica que "si vemos la dirección que lleva el PSOE es diametralmente la contraria; es hacer un pacto con los independentistas tanto en el País Vasco como en Cataluña, que deja fuera esa multilateralidad que es necesaria a la hora de negociar una nueva fórmula de financiación que ni siquiera hemos empezado a negociar y, por supuesto, se niegan día tras día a que Andalucía tenga un fondo de compensación transitorio de esos 1.500 millones que estamos perdiendo todos los años para que podamos compensar esa financiación".

LD: La también vicepresidenta y ministra de Hacienda había negado en numerosas ocasiones que fuera crear el cupo catalán y que este fuera a afectar a Andalucía cuando se ha demostrado que eso sigue adelante.

Antonio Repullo, secretario general del PP-A

AR: Bueno, ellos decían que no iba a haber malversación, que no iba a haber indultos, que no iba a haber amnistía… todo lo que han dicho que no, al final ha sido que sí. La credibilidad de la señora Montero se refleja en los datos. La opinión que le merece la gente es que es la política más conocida y la peor valorada. Eso dice mucho de la falta de credibilidad y de los mensajes fundamentados en la crispación y la polarización que trae Andalucía cuando viene, porque, por otra parte, es una candidata, una secretaria general, que está pluriempleada y que ni ejerce de ministra ni ejerce de candidata. No sabía muy bien exactamente dónde está. Evidentemente, cuando ejerce de ministra o de vicepresidenta del Gobierno, está en temas que no le interesan a Andalucía. Ella termina su jornada laboral en Andalucía, que es un día a la semana, un fin de semana en un acto cerrado del PSOE porque no hablan con nadie; ellos se encierran en un acto cerrado de partido y viaja de Madrid a Barcelona a seguir negociando aquellos asuntos que le hacen mantener el sillón de Pedro Sánchez y, por tanto, su sillón. Aquello que negocia con los independentistas nunca puede ser bueno para el resto de comunidades y, por supuesto, nunca puede ser bueno para Andalucía. Por tanto, es normal, es lógico y es sensato que los andaluces valoren a tanto al PSOE como a su candidata de la manera que lo están valorando.

La crisis del cribado de cáncer de mama

En las últimas semanas el Gobierno de la Junta de Andalucía ha tenido que hacer frente a una crisis como no ha tenido en los siete años que lleva gobernando Juanma Moreno en la región. Una asociación de mujeres con cáncer de mama advirtió que había miles de mamografías en las que había errores de cribado. La Junta trató de solucionarlo con la dimisión de la consejera Rocío Hernández y un plan de choque millonario tras colocar al consejero Antonio Sanz al frente de la consejería. La oposición ha encontrado en esta crisis el punto flaco del PP-A a pocos meses de las elecciones.

LD: ¿Creen en su partido que la crisis del cribado del cáncer de mama puede condicionar la mayoría absoluta del PP-A en las elecciones que están por venir?

AR: Este es un partido que no hace las cosas para sacar votos. Las hace y actúa en función de las necesidades de la sociedad y en base a un programa político, económico y social con el que creemos que Andalucía ha avanzado como nunca ha avanzado en la historia de la democracia. Por tanto, cuando surge un problema, se repara. Se escucha, se repara y se depuran responsabilidades. Y eso es lo que se está haciendo y se está reparando en tiempo récord, incluso por debajo de la fecha que se ha propuesto el propio Gobierno. Vamos a ir un paso por delante, avanzando en todo momento en la ayuda de aquellas mujeres que han tenido este problema y yo creo que es importante. Lo que resulta desolador y hasta inmoral es lo que está haciendo el PSOE. Está demostrando que no le interesan las mujeres y que no le interesa, por supuesto, la sanidad pública. Ellos están en otra cosa: tratar de rentabilizar políticamente de una manera inmoral utilizando a la mujer una vez más. Una mujer que le ha dado igual en casos como la Ley del Sí es Sí y que le ha dado exactamente igual con la crisis de las pulseras telemáticas que hemos tenido recientemente. Le han dado exactamente igual. Ellos van pura y simplemente a sacar un rédito político y utilizar a quien tengan que utilizar. En este caso han sido las mujeres que tienen un problema tan grave o que puedan tener un problema tan grave como el cáncer.

Hablábamos antes de cómo está conectada la sociedad, dónde va la sociedad y dónde va el PSOE. Este caso es similar, la sociedad ve a un Gobierno que le preocupa la sanidad pública, que le preocupan las mujeres y que le preocupa un problema tan grave y un drama personal como es el cáncer. Eso es lo que está haciendo el PP, dar respuesta a esa sociedad que va en esa dirección y, en cambio, el PSOE va en la dirección contraria, va a utilizar un drama personal para poder descabalgar al partido político que ahora mismo gobierna y a Juanma Moreno en ataques que yo diría que ya están rozando lo personal. Se están excediendo, están sobreactuando de tal manera que encontramos no solamente al PSOE, también a Vox insultando de una manera ya casi violenta.

Lo que resulta desolador y hasta inmoral es lo que está haciendo el PSOE. Está demostrando que no le interesan las mujeres ni la sanidad pública

LD: La oposición andaluza se aferra a esta crisis para desgastar al Gobierno de Moreno. ¿Actuó la Junta con rapidez y eficacia? ¿Está la solución en camino? Moreno ha anunciado esta semana que en los próximos presupuestos habrá más dinero y más contratación de médicos.

AR: Vamos a seguir en la línea que se está trabajando en los últimos siete años. La prevención ha sido una de las principales líneas de actuación de este Gobierno. Eso no quiere decir que no haya errores. Eso no quiere decir que se pueda hacer mucho más y mucho mejor. Evidentemente tenemos mucho margen de error. Tanto margen de error que nos encontramos la sanidad pública como la peor de España y fue como la herencia que nos dejó, precisamente, María Jesús Montero, esa a la que se le llena la boca de tanto defender la sanidad pública. Ella nos dejó una sanidad pública prácticamente en ruinas. Fíjate si tenemos margen de mejora y si hemos tenido margen de mejora durante estos siete años y vamos a seguir mejorando. Evidentemente se mejora incrementando el presupuesto y se mejora también mejorando la gestión año tras año. Se mejora tratando de actuar en aquellos marcos donde podemos evitar enfermedades, parar enfermedades o hacer que gente que pueda tener una enfermedad no la tenga.

La prevención ha sido una de las grandes apuestas. Cuando se ha detectado un error en ese sistema, en un sistema que da servicio a casi 9 millones de personas y un error que no ha llegado ni al 0,5% de las personas que están dentro de esta diana, se corrige, se toman soluciones y, sobre todo, se depuran responsabilidades. Yo creo que es importante que tengamos un presidente del Gobierno y un Gobierno que cuando alguien no ha hecho suficientemente bien su trabajo, por desconocimiento o porque se cometen errores, se asumen responsabilidades y se cambia. Y eso es lo que la gente percibe como un Gobierno que tiene la capacidad de tomar decisiones. Eso no ocurre en otros sitios. Hemos visto situaciones infinitamente incomparables con lo que ha pasado aquí y los ministros siguen manteniendo su cartera y no pasa absolutamente nada. Eso resta credibilidad a los partidos que no depuran responsabilidades. Y creo que eso también es una de las causas por la que el PSOE-A sigue anclado en los peores resultados de su historia.

Caída del PSOE y auge de Vox

Las últimas encuestas publicadas sobre Andalucía mantienen que el PSOE de María Jesús Montero sigue hundido y podría tener aún peores resultados que en 2022; que Vox sigue subiendo en intención de voto y que el PP de Juanma Moreno ganaría las elecciones, pero en alguno de esos sondeos se afirma que podría perder por un escaño la mayoría absoluta.

LD: Hace una semana dos encuestas realizadas en plena crisis afirmaban la mayoría absoluta del PP-A, destacaban el auge de Vox y la caída del PSOE de Montero. La encuesta del Centra mantiene que ustedes ganarán las elecciones con solvencia, pero podrían perder la mayoría absoluta. En el Parlamento afirmó Moreno que existe "una UTE entre PSOE y Vox". ¿Cómo podría frenar su partido el auge de Vox y mantener la absoluta?

AR: Esto es muy sencillo. El que quiera titular, el que quiera eslogan, el que quiera frases hechas sin contenido, sin fundamento y sin gestión detrás tiene una opción clara que puede ser tanto el PSOE como Vox, porque ahí se encuentran los dos partidos. Dos partidos que crispan, que polarizan y que insultan al actual presidente de la Junta de Andalucía. Esa es la estrategia. Simplemente tratar de evitar que Juanma Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía basándose en el insulto y en la propaganda. Eso es lo que están haciendo permanentemente, tanto unos como otros. Aquellas personas que quieran un partido con rigor, un partido con seriedad, que quieren la estabilidad de Andalucía y que lo que pretendan y lo que le pidan a un dirigente político, a un presidente del Gobierno y a un Gobierno, es que gestione de la mejor manera los intereses de una tierra como es Andalucía evidentemente tienen una opción que es el PP y es Juanma Moreno. Fuera de eso es que no hay más. Cada uno vota lo que quiera, pero tiene que saber la gente qué dirección puede tomar Andalucía si estamos en manos de uno de estos dos partidos. La situación que tiene Andalucía ahora mismo sería imposible si no fuera en esa senda de estabilidad, esa senda de tranquilidad, que hemos tenido para gobernar. Si quieren modificar eso evidentemente ahí hay opciones, pero no creo, y ahí están los resultados del Centra y de todas las encuestas. La gente está orgullosa de ser andaluz, está orgullosa de Andalucía. La visión que tienen los andaluces de Andalucía es cada día más positiva. La visión que se tiene de Andalucía desde fuera, que es exactamente igual de importante, también es cada día más positiva y yo creo que los andaluces, y estoy convencido, seguirán confiando en aquello que ha dado resultados.

LD: La encuesta del Centra mantiene que aumentaría la abstención llegando al 45,26%. ¿Cómo cree que el PSOE intentará movilizar a esos abstencionistas? ¿Confía en que los andaluces prefieran la vía andaluza de Moreno?

AR: La abstención es el resultado de la desafección política y la desafección política está provocada por la polarización. Eso es una ecuación que poca gente podrá dudar. ¿Quién polariza? El PSOE y Vox. Eso te lleva a una abstención. Por tanto, ellos buscan ahí sacar alguna rentabilidad. Nosotros, con independencia de ecuaciones electoralistas, lo que nos vamos a dedicar es a seguir trabajando hasta el último día por los andaluces, a que esa vía andaluza se traduzca cada día en más gestión que solucione problemas y con eso nos vamos a presentar a la elecciones. O sea, ese va a ser el bagaje, un partido conectado con la sociedad, un partido que lleva estos tres últimos años trabajando con la sociedad. El PP es un partido abierto, un partido que escucha, que da respuesta y un partido que ayuda a avanzar a ese Gobierno y, evidentemente, es la misma línea de trabajo que tiene que tiene el presidente Juanma Moreno. Por tanto, vamos a llegar a esas elecciones haciendo lo que llevamos haciendo con la misma honestidad, con la misma transparencia y con la misma libertad con la que estamos haciendo las cosas de la mano de la gente.

La orden que le dieron a María Jesús Montero es que fuera leal a Pedro Sánchez y lo está haciendo a la perfección

LD: Va a coincidir el congreso del PP-A con todo este periodo preelectoral a nivel nacional en el que vemos que el Gobierno tiene cada semana una cortina de humo distinta para tapar la corrupción del entorno personal y político de Pedro Sánchez. Cuando eso no le funciona agita el espantajo de Vox. ¿En Andalucía ese tipo de estrategia cala?

AR: Pese a que María Jesús Motero lo intenta todos los fines de semana yo creo que hay algo, un arma muy poderosa, que es la gestión y el querer hacer las cosas por la gente y solucionar sus problemas. Es lo que hablamos de la vía andaluza. Yo creo que Juanma (Moreno) ha sido capaz de tapar ese humo, tapar esa crispación, con mucho trabajo y mucha gestión y solucionando muchísimos problemas. Y esa sensación ha calado en la sociedad andaluza, que Andalucía va mejor como consecuencia de que hay un Gobierno y un partido que está al lado de los andaluces y no está pensando en otras ecuaciones. Esa es su gran vocación, esa es la orden que le dieron los andaluces al PP y a Juanma Moreno y, por tanto, esa es la orden que se está cumpliendo día a día.

LD: ¿Y la orden que le dieron a María Jesús Montero? Viendo las encuestas parece que no le está saliendo muy bien esa operación a Sánchez.

AR: La orden que le dieron a María Jesús Montero es que fuera leal a Pedro Sánchez y lo está haciendo a la perfección. Ella está cumpliendo el 100% de esa orden. A ella no la mandaron aquí para ser fiel ni para defender a los andaluces. A ella la mandaron para guardar la casa del PSOE y tratar de traer la política que ella misma hace junto a Pedro Sánchez en Madrid porque entiende que eso le beneficia y eso le hace tener una ventaja comparativa con el PP. A los hechos me remito de que, evidentemente, ha sido un error. También entiendo que nosotros hemos sido capaces de tapar esa secuencia que quería traer María Jesús Montero, haciéndole ver a los andaluces desde nuestro partido, que eso es un error y que teníamos que seguir por esa senda, por ese camino, por esa vía andaluza, que es lo que realmente soluciona los problemas.

Vamos a cumplir el compromiso con los andaluces que es agotar la legislatura

LD: Por su cercanía a Sánchez, por su implicación en este Gobierno con los casos de corrupción que están saliendo a la luz, por ese jefe de gabinete por el que dijo que pondría la mano en el fuego, igual que lo dijo sobre Santos Cerdán. ¿Creen ustedes que va a ser finalmente la candidata?

AR: Eso es cosa del PSOE. Ellos la han designado ya como candidata, pues será la candidata. A mí me preocupa poco sea quien sea la candidata, porque si no es María Jesús Montero será porque ha caído en desgracia con Pedro Sánchez y pondrá a otra persona igual que María Jesús Montero (risas). Esto no responde a otra cosa. El candidato del PSOE en Andalucía será la persona más fiel que tenga Pedro Sánchez en ese momento. Si es María Jesús Montero, será María Jesús Montero, pero que no quepa ninguna duda que si hay una persona más fiel será esa persona. Esa es la vara de medir que tiene Pedro Sánchez a la hora de elegir candidato. A gente fiel, pero con independencia de que vayan a hacerlo bien, sean buenos gestores o tengan capacidad de llevar cosas positivas a sus territorios. Eso da igual. Aquí lo que importa es que sea fiel, que le guarde la casa del PSOE, que no le genere problemas y que, por supuesto, le ayude a mantenerse en el poder. Si es alguien que le ayude a mantenerse en el poder, como es María Jesús Montero, negociando bilateralmente con los independentistas y pasando del resto de CCAA pues le va a valer María Jesús Montero.

LD: Una vez celebrado el Congreso regional previsto para principios de noviembre y aprueben los presupuestos antes de que acabe el año ya estará la vía despejada para convocar las elecciones. ¿Habrá adelanto aprovechando la debilidad del PSOE-A y de su candidata y el desgaste socialista a nivel nacional por los casos de corrupción? ¿Convocará Moreno para hacerlas coincidir con otras elecciones como las de Castilla y León o unas hipotéticas generales?

AR: No lo digo yo, lo ha dicho el presidente y él es el que tiene la capacidad de hacer eso y yo me puedo remitir a sus palabras, que a mí me parecen muy sensatas. Juanma (Moreno) tuvo un mandato de los andaluces que era gobernar durante cuatro años. Tiene la capacidad y la solvencia para poder hacerlo porque puede aprobar presupuestos anuales que hacen que Andalucía pueda seguir avanzando y podemos tener una estrategia política y presupuestaria para poder trabajar por las andaluzas y los andaluces, y eso es lo que va a cumplir. Lo ha dicho todas las veces que se lo han preguntado y yo creo que me parece lo más acertado y lo más acorde con el pensamiento de la gente. No estamos con la calculadora electoral como está Pedro Sánchez pidiendo sondeos a ver cuándo le puede venir bien para poder adelantar o no. Eso no es Andalucía, eso es otra forma de hacer política y de eso nos vamos a distanciar siempre. Vamos a cumplir el compromiso con los andaluces que es agotar la legislatura. Tenemos capacidad para ello, vamos a aprobar el séptimo presupuesto de la Junta de Andalucía consecutivo y vamos a trabajar hasta el último minuto porque Andalucía siga progresando y siga avanzando. Evidentemente, y también lo ha dicho el presidente, ante una situación hipotética de adelanto electoral a nivel nacional, pues no tendría mucho sentido convocar a los andaluces con 2 meses o 3 meses de diferencia. Esa es la única alternativa en la que se podría hablar de un adelanto que ya prácticamente sería un adelanto técnico.

No estamos con la calculadora electoral como está Pedro Sánchez pidiendo sondeos a ver cuándo le puede venir bien para poder adelantar o no

LD: Los informes de la UCO han sido demoledores para Sánchez y su entorno personal y político y también para el PSOE. Leemos en la prensa que la Justicia tiene cada vez más indicios de una supuesta caja B en el PSOE y sospechas de financiación ilegal. ¿Cree que la oposición debería presionar más para que Sánchez convoque elecciones generales?

AR: Pedro Sánchez tiene excusas para haber convocado elecciones anticipadas todos los días, con cualquier caso de corrupción que ha tenido ya le hubiese valido para anticipar las elecciones. Con la simple aprobación de un presupuesto que la propia Constitución te exige que se tramite y que no lo presenta porque sabe que no lo va a sacar adelante. Nada más que por esas circunstancias, el hecho de no tener presupuesto durante 3 años, eso sería una obligación política de irte a elecciones. Por tanto, esto no es que le apriete la oposición o le deje de apretar más o menos, eso ya lo hacen los compañeros del PP a nivel nacional y nuestro presidente Feijóo. Esto va más allá. Estamos hablando del interés personal de alguien que va quemando todo lo que tiene alrededor para salvarse. Y ahora tenemos los últimos casos de corrupción y los informes de la UCO, donde estamos viendo que se está repartiendo dinero en metálico en sobres en la sede de un partido y el presidente del partido y la vicepresidenta primera no dan una explicación y la única explicación que dan es que eso es lo normal. Miren, no es lo normal. No es lo normal que entre dinero en metálico en un partido político y, si me apuras casi en ninguna empresa, y que salga el dinero repartido en sobres; porque ¿de dónde viene el dinero en metálico para poder repartir, para poder empaquetarlo y distribuirlo entre los dirigentes del PSOE, como todos están admitiendo que recibían?

Nosotros le hemos preguntado ya prácticamente a diario a Montero, que es la número 2 del PSOE y es la secretaria general en Andalucía, si ella ha recibido algún sobre el dinero en metálico; si ella ha autorizado la distribución del dinero en metálico; si ella ha entregado o es consciente que se ha entregado dinero en metálico y sobres a personal de su equipo y de su entorno; si ella sabía que Koldo, que Cerdán, que Ábalos recibían ese dinero y si ella conocía que había entrada de dinero en metálico en el PSOE. Si lo sabe, lo tenía que haber denunciado, lo tenía que haber puesto de manifiesto. Y si no lo sabe, tiene exactamente la misma responsabilidad. Por lo tanto, lo que queremos es que nos dé una respuesta. Tenemos en cuenta que esta es la señora que se dedica a gestionar el dinero de todos. Bueno, pues siendo la persona que gestiona el dinero de todos, por cierto, el dinero que utilizan los partidos políticos también es un dinero público, tiene que ser muy consciente y tiene que dar explicaciones sobre lo que está pasando a día de hoy. Esto ya no son los ERE, esto es a día de hoy. Ella tiene que responder por los ERE, pero también tiene que responder por esto y no nos ha dado ningún tipo de explicación. Ella viene aquí, se esconde en un acto público del PSOE sin preguntas y ya está y se blinda ahí.

LD: Hemos visto como el PSOE ha reivindicado a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por los ERE.

AR: Es curioso que se reivindique cuando la sentencia del Constitucional no absuelve a nadie. Lo único que dice es que tiene que haber una nueva sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla y, además, se está cuestionando por parte de la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la legalidad de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Hace cinco días un juzgado de Sevilla ha tramitado la causa de Delphi, que son 260 millones de euros que se repartieron sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de fiscalización. Por tanto, el tema ERE está presente, está vivo, teniendo en cuenta que la persona que se sentaba en el Consejo de Gobierno del Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se estaban repartiendo esos 260 millones de Delphi era María Jesús Montero. Y tampoco ha querido dar una explicación sobre eso. Esta señora viene aquí, se dedica a insultar a todo el mundo, pero no asume ninguna responsabilidad ni da ninguna explicación. Entonces yo creo que los andaluces tienen que ser, yo creo que lo son, conscientes de este perfil que nos ha traído Sánchez para cambiar Andalucía.

LD: Antes de terminar me gustaría tratar uno de los temas que más me ha sorprendido de los años en los que ustedes están gobernando. Se trata de cómo el PP-A ha abrazado el andalucismo e incluso reivindica la figura de Blas Infante pese a que parte de su electorado clásico está lejos de esas posturas. ¿A qué obedece esa estrategia?

AR: Estábamos acostumbrados a utilizar el andalucismo como si fuera un eslogan, como si fuera una frase, como si fuera algo que etéreo y el andalucismo que representa el PP, el andalucismo que representa Juanma Moreno, es un andalucismo de gestión, es un andalucismo de reivindicación. Es un andalucismo en el que defendemos lo que es nuestro, nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra historia, pero también nuestra financiación. Queremos tener una financiación igual a que tiene otra comunidad para poder desarrollarnos a la misma velocidad. O mejorar la velocidad de crucero que tenemos ahora mismo porque no tenemos esa capacidad. Ese es el andalucismo de la gestión, de la solución de los problemas, de avanzar. En ese andalucismo es donde nos hemos encontrado a la inmensa mayoría de los andaluces y de las andaluzas. Esa es la realidad. Estamos hablando de un término que es lo que utilizaba el PSOE y se apropiaba de algo, pero que realmente no defendía. Defender Andalucía no es solamente coger una bandera el día de Andalucía. Es coger la bandera todos los días, tema por tema, competencia por competencia, agravio por agravio del Gobierno de Sánchez.

Irte a Madrid, defender que aquí se tienen que hacer mejores infraestructuras hidráulicas, tener mayores conexiones de electricidad para ser más competitivos en renovables y, además, tener capacidad de generar más industria. Tenemos que tener una mejor financiación en general para todo, una mejor sanidad. Eso es lo que estamos reivindicando desde aquí. Ese es el andalucismo práctico, de los hechos y donde, evidentemente, tenemos la bandera como lo hemos tenido siempre, pero ahora tenemos la capacidad de gestionar. Eso es lo que siempre hemos querido hacer desde el PP y cuando Juanma (Moreno) ha sido presidente, lo hemos ejecutado.