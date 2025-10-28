El Presupuesto andaluz de 2026 destinará dos de cada tres euros a política social: Sanidad contará con 16.260M€

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el proyecto de presupuestos para la Comunidad Autónoma en 2026. Unas cuentas que alcanzan los 51.597 millones de euros, lo que representa un aumento del 5,6% respecto a las de 2025. Es decir, se presupuestan 2.726 millones más.

De ellos, dos de cada tres euros se destinan a Educación, Dependencia y Salud, y la mitad de ese gasto irá a parar a la Sanidad pública, que contará con 16.265,9 millones de euros, un 6,6% más que este año (+1.016,3 millones de euros). De esa partida, cabe destacar que se incluye la contratación de 4.371 nuevos profesionales sanitarios, de los que unos 1.200 serán médicos (incluidos 478 nuevos MIR).

La educación, por su parte, contará con 11.186,4 millones, 284,4 millones de euros más que en 2025, y un 48% más que en el último año de gobierno socialista. Refleja el presupuesto la incorporación de 3.459 nuevos docentes y la gratuidad del segundo ciclo de Infantil. En cuanto a Dependencia, la partida sube un 12%, hasta superar los 2.610 millones de euros.

Finalmente, la política de vivienda también recibirá "un fuerte impulso", con 763,3 millones de euros, un 38,7% más que en 2025, y casi el triple que en 2018. Si se suma a esa cuantía los incentivos fiscales para vivienda, la inversión total en esta materia alcanza los 1.223 millones.

La previsión es que las nuevas cuentas lleguen esta misma semana al Parlamento para su tramitación parlamentaria. El objetivo es que el presupuesto esté aprobado antes de que termine el año, y serán, por cierto, los últimos presupuestos de esta legislatura, ya que habrá elecciones autonómicas, como muy tarde, en el mes de junio. En cualquier caso, la aprobación en la Cámara está garantizada gracias a la mayoría absoluta de la que gozan los populares en el Parlamento autonómico.

Presume así el presidente Juanma Moreno de la estabilidad política de la que goza Andalucía en comparación con otros territorios, ya que la Comunidad ha aprobado sus presupuestos en tiempo y forma durante toda la legislatura. Es la situación contraria que se vive a nivel nacional, con un Gobierno de España que no ha logrado sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado desde las elecciones de julio de 2023.

12% de inversiones

El de 2026 es, además, el presupuesto "más inversor" de la historia de Andalucía, con un capítulo de inversiones que representa el 12,4% del presupuesto, y supera los 6.400 millones de euros (+10%). Los protagonistas, según la Junta, serán los autónomos, ya que su partida es de 147,5 millones de euros, un incremento de casi el 50% con respecto a las cuentas de 2025, 49 millones de euros más.

También crece el Plan de Cooperación Municipal, incluida la financiación incondicionada a los ayuntamientos (Patrica). La partida se eleva a 2.647 millones de euros, un 11,4% más que en 2025, y un 132% más que en 2018, último presupuesto de signo socialista. La Patrica, además, crece en 10 millones de euros, lo que eleva la cifra global a 545 millones de euros, 65 millones más que en 2018, tras seis años sin modificarla.

Equilibrio y empleo

El Presupuesto 2026 se ha elaborado bajo una previsión de equilibrio presupuestario (déficit cero) y con una estimación de crecimiento del PIB andaluz del 2,3%, cifra avalada por la AIREF, y la creación de 85.750 empleos, lo que permitiría situar la tasa de paro por debajo del 14%, algo que no ocurre desde 2007.

En relación con el empleo, este presupuesto incrementa las políticas de apoyo al tejido productivo un 2,2%, hasta los 7.418,7 millones, cifra que supone 158,6 millones más que en 2025, y representa el 14,4% del total del Presupuesto. Destacan la política de Agua y Litoral, que se incrementa casi un 30% o la de Dinamización económica e industrial, que crece hasta los 1.275,4 millones de euros.

Para Agricultura, Ganadería y Pesca se han presupuestado 2.631,8 millones de euros, y a Investigación, desarrollo, innovación y digitalización se destinan 898,8 millones de euros. Para Desarrollo Sostenible se destinan 737,5 millones de euros y para Infraestructuras de Transporte, 1.130,9 millones.