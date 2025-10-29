Menú

Andalucía

El temporal arrasa Andalucía: las fotos más impactantes de las lluvias e inundaciones

Sevilla y su provincia han sufrido un temporal de viento y lluvia que ha generado más de 600 incidencias hasta las 15:00 horas de este miércoles. La capital ha sido la más afectada, con precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado en apenas unas horas, lo que representa casi el 15 % de la lluvia que suele caer en un año hidrológico completo en la ciudad.

1 / 11

Incidencias provocadas por un pequeño tornado en Gibraleón (Huelva).

2 / 11

Calles anegadas de agua tras las lluvias torrenciales.

3 / 11

Comercios inundados.

4 / 11

Los efectos de una manga marina a su paso por el municipio onubense de Isla Cristina.

5 / 11

Gente caminando entre el agua que han dejado las fuertes precipitaciones.

6 / 11

Comercios cerrados y gente subida en los bordillos.

7 / 11

El interior del Hospital Virgen Macarena, inundado.

8 / 11

Las lluvias torrenciales dejan las calles anegadas.

9 / 11

Terrazas inundadas y coches sumergidos en agua.

10 / 11

Parques y jardines cerrados por motivos meteorológicos. 

11 / 11

Parques encharcados y llenos de barro.

Temas

Recomendamos

0
comentarios