El temporal arrasa Andalucía: las fotos más impactantes de las lluvias e inundaciones
Sevilla y su provincia han sufrido un temporal de viento y lluvia que ha generado más de 600 incidencias hasta las 15:00 horas de este miércoles. La capital ha sido la más afectada, con precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado en apenas unas horas, lo que representa casi el 15 % de la lluvia que suele caer en un año hidrológico completo en la ciudad.
Incidencias provocadas por un pequeño tornado en Gibraleón (Huelva).
Calles anegadas de agua tras las lluvias torrenciales.
Comercios inundados.
Los efectos de una manga marina a su paso por el municipio onubense de Isla Cristina.
Gente caminando entre el agua que han dejado las fuertes precipitaciones.
Comercios cerrados y gente subida en los bordillos.
El interior del Hospital Virgen Macarena, inundado.
Las lluvias torrenciales dejan las calles anegadas.
Terrazas inundadas y coches sumergidos en agua.
Parques y jardines cerrados por motivos meteorológicos.
Parques encharcados y llenos de barro.