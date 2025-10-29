El temporal arrasa Andalucía: las fotos más impactantes de las lluvias e inundaciones Sevilla y su provincia han sufrido un temporal de viento y lluvia que ha generado más de 600 incidencias hasta las 15:00 horas de este miércoles. La capital ha sido la más afectada, con precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado en apenas unas horas, lo que representa casi el 15 % de la lluvia que suele caer en un año hidrológico completo en la ciudad.

1 / 11 Incidencias provocadas por un pequeño tornado en Gibraleón (Huelva).

2 / 11 Calles anegadas de agua tras las lluvias torrenciales.

3 / 11 Comercios inundados.

4 / 11 Los efectos de una manga marina a su paso por el municipio onubense de Isla Cristina.

5 / 11 Gente caminando entre el agua que han dejado las fuertes precipitaciones.

6 / 11 Comercios cerrados y gente subida en los bordillos.

7 / 11 El interior del Hospital Virgen Macarena, inundado.

8 / 11 Las lluvias torrenciales dejan las calles anegadas.

9 / 11 Terrazas inundadas y coches sumergidos en agua.

10 / 11 Parques y jardines cerrados por motivos meteorológicos.

