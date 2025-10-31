Muere la víctima del tornado de Huelva

El hombre de unos 53 años que resultó herido grave al caerle encima la estructura de un toldo en la calle Juan XXIII de Gibraleón (Huelva) debido al tornado que afectó al municipio el pasado miércoles, finalmente falleció la noche del jueves.

Este hombre fue herido grave el pasado miércoles cuando se le cayó una estructura de una terraza a consecuencia del tornado que afectó al municipio olontense y que causó destrozos de diversa consideración.

Un equipo sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (Suap) junto a efectivos del 061 se desplazaron al lugar para atender al herido que presentaba un traumatismo craneoencefálico y que tuvo que ser reanimado por los sanitarios, los cuales consiguieron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Una vez en el hospital fue ingresado en la UCI, pero finalmente falleció.

Se trata de la única víctima mortal del temporal que azotó a las provincias de Huelva y Sevilla el pasado miércoles y que hizo que la Aemet elevara el aviso rojo en el litoral, Condado y Andévalo onubenses. Las lluvias generaron más de un millar de incidencias en la región (1.346), la mayoría en la provincia de Sevilla. Este temporal ha dejado otra persona herida en Carmona, Sevilla.

El Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) ha decretado dos días de luto en el municipio, los días 1 y 2 de noviembre, por la muerte de este vecino. De este modo, según ha indicado en un comunicado emitido en sus redes sociales, el Consistorio explica que, en señal de duelo, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta durante los dos días de luto.