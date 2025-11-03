Moreno presenta su libro: se perdió el gol de Iniesta por estar con su padre con cáncer y su miedo a perder la absoluta

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado este lunes un amplio repaso tanto por su vida política —pasada, presente y futura— como en su vida personal en la presentación de su libro Manual de Convivencia (Espasa), que ha tenido lugar en la recientemente remodelada Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Allí, se ha mostrado convencido de mantener la mayoría absoluta después de los comicios autonómicos programados para junio de 2026 y ha contado una emotiva anécdota con su padre cuando este estaba enfermo de cáncer.

Respecto a las elecciones, Moreno ha reconocido que le "quita el sueño" que los andaluces no sepan valorar "lo que tienen" gracias a la mayoría absoluta del PP, que le ha permitido realizar numerosas reformas legislativas y aprobar cada año los presupuestos correspondientes. Así, ha hecho referencia a la situación en Extremadura, donde la presidenta de los populares, María Guardiola, se ha visto obligada a convocar elecciones por no poder aprobar los presupuestos ante la negativa de Vox. "Perder la mayoría absoluta ahora mismo no me lo planteo", ha apostillado el líder del PP de Andalucía.

En este mismo sentido, ha pedido —como ya ha hecho en numerosas ocasiones— a los demás grupos parlamentarios que no trasladen el clima de crispación que se ve en el Congreso al Parlamento andaluz y ha destacado la necesidad de que la región sea más importante para el Gobierno de Pedro Sánchez y en el que se encuentra María Jesús Montero. "Andalucía debería tener mucho más papel en la agenda nacional", ha sentenciado.

En este marco, ha recordado que la inversión en Sanidad se ha duplicado desde que es presidente de la Junta rebatiendo a aquellos que lo acusan de estar vendiendo al Sistema Andaluz de Salud (SAS). De hecho, al ser preguntado por este tema, ha reconocido sentirse "un poco decepcionado" al pensar que, aunque se ha enfocado desde el primer momento a esta área para que sea uno de los estandartes de su gestión, el SAS sigue teniendo fallos. Así, ha deslizado que a veces tiene esa sensación del "to pa ná", pero se ha mostrado convencido de poder realizar una reforma del SAS acorde con las necesidades de los andaluces de cara a una próxima legislatura.

Su faceta más personal

En el plano personal, ha recordado una entrañable historia con su padre, que falleció de cáncer hace algunos años. Según ha dicho, este era muy futbolero y había sido diagnosticado de esta enfermedad antes del Mundial del 2010; y, viendo la final en casa de su hijo en Madrid estaba muy nervioso. Por ello, Moreno le pidió a su padre que salieran a dar un paseo y tuvieron una conversación "áspera" pero emotiva en la que su padre auguraba que ese iba a ser su último Mundial —"como así fue"—.

Finalmente, ambos se perdieron el gol de Andrés Iniesta que daba a España su primer Mundial, si bien lo supieron porque "tembló todo el parque del estruendo". Al recordarlo, se ha emocionado mostrando su faceta más humana: "Se sentiría muy orgulloso".