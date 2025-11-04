La Mesa del Tren de Almería denuncia el "maltrato ferroviario" por el retraso del Intercity dirección Madrid

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería ha denunciado el "maltrato ferroviario" que sigue padeciendo la provincia tras el nuevo retraso del Intercity Almería-Madrid, cuyo trayecto este lunes se prolongó durante más de nueve horas. Los pasajeros llegaron a su destino en la madrugada del martes, con dos horas y 37 minutos de demora.

En un comunicado, el coordinador de la plataforma ciudadana, José Carlos Tejada, expresó que la Mesa "no encuentra en el diccionario una palabra que describa la grave situación ferroviaria que atraviesa Almería".

Tejada recordó además que en abril solicitaron una reunión con el presidente de Renfe, y que el director general adjunto de Presidencia, Estrategia y Relaciones Institucionales, Sergio Bueno, se comprometió en dos ocasiones a desplazarse a Almería para abordar el estado del servicio. "Seguimos, a día de hoy, sin tener ninguna noticia", lamentó.

Por su parte, Renfe ha confirmado que el tren partió a las 16:06 horas y tenía prevista su llegada a las 22:42, aunque finalmente entró en la estación de Madrid-Chamartín a la 1:19 horas, acumulando 157 minutos de retraso debido a "distintas incidencias técnicas a lo largo del recorrido".

Tejada ha subrayado que la falta de diálogo con la sociedad civil es "muy grave", ya que "un representante institucional debe tener siempre las puertas abiertas". En este sentido, la plataforma ha instado a todos los representantes políticos, "sea cual sea su signo", a incluir esta problemática en sus agendas.

Asimismo, ha recordado que la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso anunció hace dos meses su intención de recibir a la plataforma, aunque la reunión sigue sin fecha. En ese encuentro, la Mesa pretende presentar sus reivindicaciones históricas y exponer las deficiencias del servicio ferroviario.

Mientras tanto, la plataforma celebrará este viernes una comisión permanente para decidir los próximos pasos a seguir. Tejada ha reiterado que, "mientras la alta velocidad sigue sin llegar", Almería necesita "un servicio ferroviario digno", y ha instado tanto a Renfe como al Ministerio de Transportes a "ponerse las pilas de una vez por todas".