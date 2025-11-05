La Junta asume más responsabilidades políticas por los cribados y cesa al delegado de Salud de Sevilla

Una vez aceptada la dimisión de la consejera de Salud Rocío Hernández, la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno ha seguido buscando responsabilidades políticas en su organigrama de aquellas personas que no hayan estado a la altura para detectar y corregir el fallo en el sistema de avisos de los cribados de cáncer de mama. Por ello, la Junta de Andalucía ha cesado este miércoles al delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina.

Manuel Molina fue gerente del Hospital Virgen del Rocío, donde, según han comentado los dirigentes de la Junta desde el inicio de la crisis, se produjo el mayor fallo en los cribados acumulando a alrededor del 90% de las personas que no fueron advertidas de que debían realizarse una segunda prueba. Molina ocupó el cargo de gerente de este hospital desde 2019 hasta principios de este 2024, cuando fue nombrado delegado territorial de salud.

Esta decisión constituye una medida de calado en la consejería que ahora dirige Antonio Sanz, hombre fuerte del Gobierno de Moreno que se ha hecho cargo de la Consejería después de la dimisión de Hernández. En el lugar de Molina, Sanz ha designado a Silvia Pozo, hasta ahora concejal del Ayuntamiento de Sevilla y delegada de Salud y del Distrito Macarena. Pozo es graduada en Enfermería y cuenta con másteres en Especialidad de Procesos Sanitarios, en Dirección y Gestión Sanitaria, en Gestión Sanitaria en Enfermedades Crónicas y en Investigación en Género, Ciudadanía e Identidad.

Sanz contó con ella para la reunión con Amama

De hecho, Sanz ya contó con ella para estar presente en la primera toma de contacto con las asociaciones que denunciaron el fallo en el sistema de cribados como Amama; por lo que se entiende que Sanz ha depositado mayor confianza en ella que en el hasta este miércoles delegado territorial. Sobre este, la portavoz del Gobierno, Carolina España, ha aseverado que el cambio entra dentro de la lógica después de que llegue un nuevo consejero y no ha desvelado si Molina ocupará otro cargo distinto.

Además de este nombramiento, el Consejo de Gobierno ha llevado a cabo otros dos nuevos nombramientos a propuesta de Sanz, que, además de consejero de Sanidad, lo es también de Presidencia y Emergencias. Así, Silvia Maraver Ayala ha sido nombrada secretaria general de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial; y Trinidad Rus Molina como directora general de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones.