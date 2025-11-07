La precampaña en Andalucía arranca en Sevilla con el congreso del PP-A en el que Moreno consolidará "la vía andaluza"

Los tiempos electorales en España hace tiempo que ya no se marcan por la convocatoria de comicios. Los andaluces, aún sin fecha, pero señalados, en principio, al final de la primavera o el comienzo del verano de 2026, es decir, en junio, serán claves. Desde el PP andaluz se ha señalado en numerosas ocasiones que Juanma Moreno no va a adelantarlos y que concluirá su segunda legislatura al frente de la Junta de Andalucía salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé por concluida una legislatura, que se le pone cuesta arriba tras el portazo de Junts Per Cataluña escenificado el pasado jueves, y los hagan coincidir.

Este fin de semana arranca en Sevilla el 17º Congreso Regional del PP Andaluz que reunirá en el FIBES, el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital andaluza, a unas 5.000 personas que elegirán a Juanma Moreno como líder de los populares en la región, un puesto en el que lleva desde 2014. Desde enero de 2019 es el primer presidente de la Junta de Andalucía del PP y desde junio de 2022 con mayoría absoluta. Moreno se encuentra en uno de los momentos más delicados de su mandato por la crisis del cribado del cáncer de mama que comenzó a principios de octubre de este año.

Las encuestas publicadas desde entonces, aunque las entrevistas del llamado CIS andaluz se hicieron antes de conocer el problema, dan casi todas segura la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno en los próximos comicios regionales aunque perdería algún escaño. El propio CIS andaluz es la única que sí baraja la posibilidad de que pierda la mayoría absoluta aunque sería por uno o dos escaños. El desgaste que la crisis sanitaria, que está espoleando la oposición, en los populares andaluces será una de las claves de esta, digamos, precampaña que arranca este fin de semana con la reelección de Juanma Moreno.

La vía andaluza

Con el lema Siempre Andalucía el PP-A contará para su 17º Congreso Regional con profesionales ajenos a la política y con la presencia de pesos pesados del partido a nivel nacional como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el sábado y con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el domingo por la mañana en el cierre del mismo. La presidencia del Congreso recaerá en la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la del comité organizador será la de Huelva, Pilar Miranda, dos regidoras elegidas por primera vez en los comicios municipales de 2023 en los que el PP-A arrasó.

Juanma Moreno esta semana

Otro alcalde, esta vez el de la ciudad donde se organiza el cónclave andaluz, Sevilla, será el que intervendrá en la primera sesión del mismo. Tras las palabras de José Luis Sanz, que en su momento fue uno de los candidatos a dirigir el PP-A antes de la elección de Juana Moreno, se inician dos ponencias la política, dirigida por la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, y la de reglamento. También este viernes intervendrá uno de los pesos pesados del primer Gobierno de Moreno, su mano derecha Elías Bendodo, actual vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP a nivel nacional.

La jornada del sábado se dará voz por la mañana a profesionales "independientes" y también intervendrá el secretario general del PP, Miguel Tellado, y por la tarde Juanma Moreno pronunciará su discurso tras el que los compromisarios votarán. La base de la ponencia política es la llamada "vía andaluza" que desgrana el propio Juanma Moreno en su libro recién publicado Manual de Convivencia. La vía andaluza (Espasa). En estas memorias políticas hace una reflexión sobre el poder de la moderación en la política y cómo esta forma de gobernar le ha llevado al éxito en Andalucía.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, confirmó hace unas semanas a Libertad Digital las directrices de este Congreso Regional en el que contarán "con hombres y mujeres independientes diciéndonos cuáles son los retos" que tiene Andalucía en los próximos años. Recientemente ha apuntado que "cualquier andaluz puede seguirlo en directo, participar en los foros de escucha y enviarnos ideas en tiempo real interactuando con nosotros".

Juanma Moreno con dirigentes del PP-A.

Repullo aseguró a este periódico que en el Congreso que arranca este viernes en el FIBES harán algo "diferente, cosas distintas" y en unas declaraciones en Canal Sur a pocas horas de que comience ha dicho que Juanma Moreno va a introducir "novedades importantes" en la dirección regional del PP. Unos cambios que "están en manos de Moreno" ya que "es su equipo y tiene que valorar en qué situaciones hay que corregir y dónde podemos seguir impulsándonos". Ha insistido el secretario general del PP-A que "va a haber novedades importantes porque la sociedad cambia y no podemos igualar el modelo de hace cuatro años".

El PP de Andalucía es, según su secretario general, un "partido moderno con vocación de futuro y para estar a la altura de las circunstancias tenemos que actualizarnos y evidentemente eso también se hace cambiando algunos de los perfiles que tenemos, así que estoy convencido de que va a haber cambios en la dirección". En este sentido, ha dicho Antonio Repullo cuestionado por si continuará en el puesto que tiene desde septiembre de 2022 ha dicho que está "a disposición" del presidente andaluz y "encantado de estar donde estoy".

"Puedo decir que ha sido una experiencia inigualable estar donde estoy. Me he divertido, creo que también es importante trabajar y divertirse, y hemos intentado hacer un partido distinto, diferente y que esté muy cerca de la gente", ha añadido.En este sentido, Repullo ha destacado el "cambio" que ha experimentado el PP-A desde 2019 porque "siempre hemos tenido vocación de gobernar, pero no gobernábamos y hemos tenido que adaptar un partido que estaba en la oposición en Andalucía a un partido de gobierno y eso cambia mucho por la capacidad de poder ser correa de transmisión real con la Junta para poder cambiar las cosas".

La ponencia política publicada de cara el 17º Congreso Regional, Andalucía con voz propia. Un proyecto transformador para todos los andaluces, está dividida en seis epígrafes: 1º Andalucía lidera contigo, 2º Andalucía nos cuida, 3º Andalucía crece, 4º Andalucía sostenible, 5º Andalucía que mira al futuro y 6º Política institucional.