Juanma Moreno se conjura para revalidar la absoluta frente a la "UTE" de PSOE y Vox

El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, se ha conjurado este fin de semana en el 17º Congreso Regional del PP Andaluz junto a sus pesos pesados y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de conseguir una nueva mayoría absoluta. Todo ello, frente a la "Unión Temporal Electoral (UTE)", como Moreno ha bautizado en las últimas semanas a la colaboración que, a su juicio, llevan a cabo los socialistas y Vox para desbancarlo del Palacio de San Telmo.

Moreno ha hecho hincapié duran el Congreso en su promesa de mejorar sustancialmente el Sistema Andaluz de Salud (SAS) en la próxima legislatura y ha pedido a los militantes del partido que defiendan "sin complejos" que el PP es la formación que "más ha cuidado los servicios públicos en Andalucía". Algo que ha expresado después de reconocer "con humildad" que los populares han cometido un fallo al frente del sistema sanitario por el problema de los cribados. "Cuando algo falla hay que saber asumirlo para aprender", ha sentenciado al respecto.

En este sentido, Moreno se ha apoyado en datos —como haber multiplicado casi por tres el presupuesto para Sanidad desde que llegó a la Junta en 2018— para poner en valor la estabilidad que ofrece la absoluta a Andalucía. "Es un logro colectivo, una gran obra hecha a base de vocación de servicio público, y esos son los cimientos sobre los que se sostiene nuestro partido, un espíritu de servicio y un sentido del deber que están presentes allí donde tenemos responsabilidades para gobernar", ha asegurado.

Por ello, ha llamado a los dirigentes populares andaluces a "dejarse la piel" en los próximos comicios autonómicos, que serían en junio de 2026. Así, ha trasladado a los simpatizantes que deben poner en valor "la confianza, la estabilidad y el crecimiento" de la comunidad autónoma frente la UTE: "Los andaluces tienen derecho a saberlo; deben saber que existe una confluencia populista que quiere convertir a Andalucía en un campo de batalla de barro y de polarización, una unión temporal electoral de todos los grupos de la oposición para cortar el cambio en Andalucía".

Respaldado por el 99,95% de la militancia

"Estamos transformando Andalucía, con el respaldo de todos los andaluces y vamos a seguir haciéndolo; vamos a hacer de Andalucía la líder que merecemos los andaluces", ha apostillado sobre su proyecto, que ha sido respaldado por el 99,95% de la militancia siendo la cuarta vez desde 2014 que ha sido elegido presidente del PP de Andalucía. En esta ocasión, Moreno ha asegurado un proyecto continuista con Antonio Repullo como "número dos", es decir, al frente de la secretaría general de la delegación; y Antio Sanz —que recientemente se ha hecho cargo de la cartera de Sanidad— como presidente del Comité Electoral para los próximos comicios autonómicos.

Por su parte, Feijóo ha expresado su confianza en que este Congreso es la "antesala" de una nueva absoluta de Moreno en Andalucía, ya que, según ha dicho, este se la ha ganado "día a día". "En Andalucía hay un Gobierno que escucha, que sirve, que reacciona, que no se esconde, que da la cara con respeto y con sentido", ha dicho sobre la gestión de los populares al frente de la Junta. Así, ha dicho que "el éxito" de Moreno se debe a que "sigue siendo el mismo, teniendo las mismas convicciones, la misma humildad y la misma ilusión" que cuando llegó a San Telmo en 2019.