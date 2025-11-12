FICAL se consolida en Madrid como el gran escaparate del nuevo cine español

El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) ha presentado en Madrid su vigesimocuarta edición con el objetivo de reforzar su posición como uno de los principales escaparates del cine emergente en España. El acto, celebrado en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica, ha reunido a más de un centenar de profesionales del sector audiovisual, entre intérpretes, directores, productores y guionistas, y sirvió para desvelar la amplia programación que se desarrollará del 14 al 23 de noviembre en la capital almeriense.

El evento, conducido por la periodista Elena Sánchez, ha contado con la presencia de figuras como Fernando Colomo, presidente del jurado de Series Comedia y Emisión Diaria; la actriz Coria Castillo, jurado de cortometrajes; y el productor y director Gerardo Herrero, que participa con la serie Clan Olimpia. El director del certamen, Enrique Iznaola, ha presentado los detalles de una edición que incluirá más de cien actividades gratuitas, entre ellas mesas redondas, proyecciones, estrenos y homenajes a destacados nombres del cine y la televisión.

En la presentación participaron además representantes institucionales y autoridades locales y autonómicas, como el presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, la alcaldesa María del Mar Vázquez, y la delegada del Gobierno andaluz, Aránzazu Martín, quienes subrayaron la relevancia de FICAL como motor cultural y turístico.

Estrenos de cine y televisión

La sección Pantalla Estrenos Cine ofrecerá producciones en primicia como Papeles (Arturo Montenegro), con Megan Montaner y Carlos Bardem, que abrirá el festival con estreno mundial; La boda (Pedro Cenjor), con Elena Furiase y Antonio Dechent; Polar (Alberto Palma); Calcinación (Luis Navarrete); Coartadas (Martín Cuervo); Nebulosa Alhambra (Nacho Chueca); y La memoria de las mariposas (Marta Viña).

En Pantalla Estrenos Televisión se proyectarán las producciones Anatomía de un instante, de Alberto Rodríguez para Movistar Plus+; el documental Cayetana, la duquesa de todos, de Canal Sur y Netflix; y el capítulo 200 de La que se avecina, rodado en Almería y galardonado con el Premio Filming Almería por su contribución a la difusión de los paisajes de la provincia.

Homenajes y reconocimientos

El certamen rendirá homenaje a la actriz Adriana Ugarte, que descubrirá su lucero en el Paseo de la Fama de Almería y recibirá un galardón por su trayectoria. El Premio Internacional será para John Rhys-Davies, conocido por sus papeles en Indiana Jones y El Señor de los Anillos. El actor Eduard Fernández, ganador de cuatro Goya, recibirá su reconocimiento en la gala de clausura, mientras que el Premio de Honor recaerá en Leo Harlem, que también presentará su película Coartadas.

El Premio Canal Sur distinguirá al actor y director Álex O'Dogherty, y los Premios Especiales de Series reconocerán a La Promesa, tras su éxito internacional y premio Emmy, y a Ángela, por su relevancia en la ficción televisiva de 2025.

Secciones competitivas y mesas redondas

La sección Ópera Prima incluirá doce largometrajes de nuevos realizadores, entre ellos Aro Berria, Ciudad sin sueño, Forastera y Sorda. En total, competirán por seis galardones. En el apartado de series, 26 producciones optarán a 14 premios, con participación de plataformas como Movistar Plus+, Atresmedia, Netflix, Disney+, Mediaset, Amazon Prime Video y TVE.

En la categoría de cortometrajes se han recibido 2.035 obras de 74 países, de las cuales 34 han sido seleccionadas, 22 españolas y 8 andaluzas.

Las mesas redondas contarán con intérpretes y creadores como Silvia Abascal, Alberto Amman, Lola Dueñas, Manuel Martín Cuenca, Marta Hazas o Daniel Guzmán, y abordarán temas como el futuro del talento audiovisual en Andalucía o los 60 años de La muerte tenía un precio.