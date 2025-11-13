Despedida una asesora de un Ayuntamiento del PSOE por destruir documentos: "Cuando entre el PP no encontrará nada"

La polémica ha estallado en Camas (Sevilla), donde una trabajadora del Ayuntamiento —asesora del alcalde socialista Víctor Ávila— aparece en un vídeo destruyendo documentos municipales junto a otras tres personas. Entre risas, uno de los presentes suelta una frase que ha incendiado el debate político.

"Borrando los archivos del Ayuntamiento", comentan riendo. "No va a quedar nada, cuando entre el PP no se va a encontrar nada", dicen en el vídeo difundido por redes sociales.

La protagonista, ya destituida, fue cesada por el propio alcalde tras conocerse las imágenes. La razón del despido no fue la destrucción de papeles, sino haber permitido la entrada de personas ajenas al edificio municipal.

🔴 Una asesora del alcalde del PSOE en Camas es destituida tras difundirse un vídeo en el que destruyen documentos municipales: "Borrando todos los archivos del Ayuntamiento. Cuando entre el PP no se va a encontrar nada" pic.twitter.com/OUCXw2C0eh — Libertad Digital (@libertaddigital) November 13, 2025

Pleno extraordinario

El video ha provocado la celebración de un pleno extraordinario, a propuesta del PP, con estas palabras como único punto del orden del día. "Constitución de una comisión informativa especial para la investigación sobre la supuesta destrucción de documentación municipal por parte de personal eventual del equipo de gobierno y personas externas al Ayuntamiento de Camas".

El alcalde Víctor Ávila ha tachado de "inaceptable" la frase pronunciada y ha defendido la "contundente reacción" de cesar a la citada asesora del gabinete municipal. Asimismo, ha explicado que los documentos triturados eran "simples carpetas de apoyo para bodas civiles, ya digitalizadas y ya remitidas al juzgado de paz" descartando cualquier manipulación de expedientes oficiales, defendiendo así la "honestidad y gestión" de su partido.

La oposición, sin embargo, no comparte esa versión y ha señalado la "manipulando documentos internos". La portavoz del PP, Manuela Reina, calificó el episodio de "situación de extrema gravedad e inconcebible". Por su parte, el edil del PP Juan Pablo Jaime Salvador añadía que las personas vinculadas al partido graben un video "mofándose" supone un "desprecio a la legalidad", acusando al alcalde de un "uso partidista y arbitrario de los recursos públicos".

Pese a la tensión, todos los grupos, PSOE, PP, Vox y Con Andalucía, aprobaron por unanimidad la creación de una comisión especial de investigación durante un pleno extraordinario celebrado este miércoles. El propio alcalde propuso celebrarla cuanto antes para "resolver el asunto sin demora", aunque finalmente se acordó seguir el procedimiento habitual, con al menos dos días hábiles de antelación.