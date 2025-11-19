Juanma Moreno: "Vox quiere sustituirnos como intentó Cs y el PSOE no tiene ninguna opción de ser alternativa"

Suenan tambores de precampaña en cada presentación de Manual de convivencia (Espasa, 2025). La gira del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para presentar su primer libro ha recalado en Madrid en el auditorio sito en las entrañas del Palacio de Cibeles. En este lugar, en el que hace 24h Liberad Digital daba cuenta del I Congreso Taurino Villa de Madrid, el líder del PP-A ha compartido una charla con la periodista Sandra Golpe y ha estado arropado por Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría, numerosos diputados populares, el presidente del Grupo Planeta, José Creueras, la vicealcaldesa de Madrid, periodistas y empresarios.

En estas memorias políticas, que han empezado a vender su segunda edición y que ha dado a conocer en el Foro, Moreno explica qué consiste lo que se ha dado en llamar la vía andaluza, lo que es lo mismo, una manera de hacer política y "una tercera vía en un momento de polarización", ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía. Ha insistido en que es "una vía intermedia de primar la gestión frente a prismas ideológicos, sin elevar el tono, una política amable", ha añadido.

Ha recordado su vida en Madrid donde vivió "18 años" una carrera política con diferentes etapas (diputado, senador, Secretario de Estado de Igualdad en el Gobierno de Mariano Rajoy) antes de regresar a Andalucía para conseguir un reto a priori imposible: ser el primer presidente de la Junta de Andalucía de un partido diferente al PSOE. Ha contado cómo llegó a ser candidato dando las gracias a Rajoy y a Sáenz de Santamaría por la confianza y el desconocimiento que había sobre él cuando volvió. "Nadie creía en mi. Mi madre, mi padre y pocos más", ha dicho entre risas.

Sobre ese primer Gobierno surgido de las elecciones regionales de diciembre de 2018 ha contado cómo consiguió el apoyo de Ciudadanos y de Vox. "dos partidos que no se hablaban", y en el que mucho tuvo que ver la figura de Elías Bendodo, presente en el auditorio. "Elías me ayudó mucho", ha señalado Moreno que ha añadido que "tuvimos la audacia para mantener el bloque" y de conseguir que ambos partidos apuntalaran su proyecto "sin cambiar nuestros objetivos políticos. No cedimos en cuestiones esenciales".

Ha asegurado que la situación ha cambiado mucho porque los ciudadanos andaluces "vieron que ese miedo a que venía la derecha que durante generaciones se había dicho de buenas a primeras se rompió" porque "hacemos políticas para todo el mundo sin enfadar". En este sentido, ha hablado del andalucismo que profesa su formación y al que le dedica espacio en el libro y en su agenda política. Ha dicho que "Andalucía es muy desconocida en muchas cosas" y que "tiene una enorme identidad, que es muy española". El PP-A, según el presidente andaluz "es el partido más cercano a la tierra".

Sobre las próximas elecciones regionales, previstas para junio de 2026, ha dicho que "siempre hay un desgaste" al llevar ya siete años en el poder. Sobre Vox, que sigue subiendo en intención de voto en la región poniendo en riesgo la mayoría absoluta que tiene desde 2022, ha dicho que "hay una confluencia de intereses electorales que tiene Vox con el PSOE o Sumar. Vox quiere sustituirnos como intentó Cs y el PSOE no tiene ninguna opción de ser alternativa. Montero no remota, no ilusiona y representa el oscuro pasado". Sin embargo, ha señalado que "esa confluencia de Vox nos hace daño".

De la crisis de los cribados a la investigación de la UCO en Almería

Juanma Moreno ha comentado los dos asuntos que pueden desgastar su presidencia en los próximos meses: la crisis de los robados del cáncer de mama que estalló a principios de octubre y la detención del presidente de la Diputación de Almería y sus colaboradores más cercanos en una trama de compra de mascarillas y narcotráfico. Sobre el primero ha dicho que es "la crisis que con más tristeza he asumido" porque "si hay algo a lo que he puesto cariño es a la sanidad andaluza. Cuando yo llegué el presupuesto entorno a 9.000 millones y ahora es de 16.000", ha indicado.

El líder del PP-A ha explicado que "hemos tenido un problema en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla" y que "es un problema de información". "Hemos pedido perdón, presentado un plan de choque de 100 millones en el que vamos a salir reforzados y hemos asumido responsabilidades políticas. Cinco altos cargos han dimitido por una crisis que ha sido local", ha dicho Moreno que reconoce que la crisis le ha hecho "daño emocionalmente". Sin embargo, ha añadido que "hay más tormenta mediática que realidad" y que "nuestros argumentos no se han tenido en cuenta". Sobre el papel de la oposición ha indicado que "el tiempo pone cada cosa en su sitio, ha sido un error grave".

En cuanto a lo sucedido en Almería el presidente de la Junta de Andalucía ha contado cómo se enteró de las detenciones de la UCO. En este punto ha dicho: "me pongo serio" y ha relatado que "el día de ayer yo tenía un acto público y por la mañana llegan una serie de teletipos que ha entrado la UCO en la Diputación de Almería. Recibí la noticia con sorpresa y estupor. Siempre son tristes estas noticias. Con la información que ahora tenemos tomamos una decisión que es suspender de militancia cautelar a todos los afectados". El presidente andaluz ha añadido que hay que ver "qué dice el juez" y "hay que tener la presunción de inocencia sobre la mesa. El comportamiento que tiene el PP nada tiene que ver con lo que hace nuestro adversario, el PSOE". "Vamos a ser transparentes, claros y contundentes", ha prometido.

"Ya estamos en campaña electoral"

Junto con Sandra Golpe ha repasado algunos pasajes y anécdotas de Manual de convivencia. Ha reconocido que tiene "un problema de insomnio severo, duermo 5 horas" que le viene por "herencia materna" y cómo lo está afrontando. También ha contado cómo han influido las mujeres en su vida profesional, especialmente su esposa Manuela y recordado mucho a su padre a quien le dedica un capítulo del libro y quien no pudo verle convertido en presidente de la Junta de Andalucía. Ha hablado de la importancia del humor y ha dicho que "lo más bonito que uno puede regalar a una persona es una sonrisa. Es un gesto amable, una señal de empatía. Soy de tirar de humor, es un síntoma de una sociedad inteligente".

También ha hablado de Pedro Sánchez y de si adelantará las elecciones generales. En este sentido ha dicho que "de manera irresponsable Sánchez ha inflamado a la sociedad. Es una manera muy ruda, negativa y pésima de hacer política. Sánchez siempre empuja al adversario a la esquina del cuadrilátero". Piensa que "entender y respetar al adversario es respetarte a uno mismo" porque "esto no puede ser, está hiperinflamación debemos de pararla porque al final lo va a pagar la sociedad. España necesita buscar puntos de encuentro".

"Ya estamos en campaña electoral" porque "he visto cómo en Moncloa los cañones apuntan a Sevilla", ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía que cree que "las elecciones serán cuando más le interesa a Sánchez" y que "si ve una ventanita" por la que pueda seguir gobernando o esté hasta el cuello de corrupción "lo hará". "No creo que este Gobierno pueda resistir", ha añadido el líder del PP-A porque "está amortizado" y no tiene "presupuestos, ni mayoría social, ni parlamentaria". "Si Sánchez pensara un poquito más en España adelantaría elecciones", ha dicho.

En el libro tiene buenas palabras para el anterior líder del PSOE-A, Juan Espadas, que fue sustituido por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En este sentido, Moreno ha dicho que ha notado "mucho el cambio con Montero" porque "antes podíamos hablar" y ahora "no puedo nombrar un Defensor del Pueblo porque el PSOE no quiere". El líder del PP-A ha añadido que la del PSOE de Montero "es una política de destrucción y con Espadas era de sensatez".

Sobre si volverá a Madrid ha dicho "que va, no no. He estado 18 años y he sido diputado, senador, Secretario de Estado, llevo más e 20 años en la dirección nacional… Mi etapa en Madrid ya se ha cubierto. Mi final de etapa está en Andalucía y estoy muy ilusionado". El presidente andaluz ha apuntado que quiere ayudar "a que Alberto sea presidente" porque "España necesita un cambio". En este sentido, ha dicho sobre su futuro que "todos tenemos un sueño idílico que a veces es absurdo. Me pienso en una casita en el campo por Málaga con mis perros".