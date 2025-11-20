Simulacro histórico de un tsunami en Cádiz: SMS, alarmas y evacuaciones

Este jueves, ha tenido lugar un simulacro de un tsunami en Cádiz, un acontecimiento histórico considerado el mayor ejercicio de este tipo realizado hasta ahora en España. La alarma se ha activado a las 10:14 horas con el envío masivo del mensaje ES-Alert a todos los móviles en la costa, entre Sanlúcar de Barrameda y San Roque.

La orden de activación fue dada por el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y director del operativo, Antonio Sanz, tras simularse una alerta del Instituto Geográfico Nacional sobre un posible maremoto causado por un seísmo similar al de Lisboa de 1755.

#SimulacroRespuesta25 Se han evacuado más de 2.500 alumnos de hasta nueve centros educativos situados en el casco histórico de #Cádiz y los trasladado a una zona segura @CadizJunta @InteriorJunta @EducaAnd pic.twitter.com/BJ1XYh3R1X — EMA 112 (@E112Andalucia) November 20, 2025

El mensaje, acompañado de una alarma acústica, incluía un aviso indicando que se trataba únicamente de un simulacro. Sin embargo, en las zonas seleccionadas para el ejercicio -colegios del casco antiguo de Cádiz, centros educativos de Rota, edificios públicos de la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación, empresas portuarias, sedes de la Zona Franca, varios hoteles y un centro de mayores- se inició una evacuación horizontal hacia zonas no inundables y una evacuación vertical hacia plantas superiores, especialmente a partir de la cuarta, considerada zona segura ante una posible subida del nivel del mar.

El objetivo principal de este ejercicio sin precedentes era comprobar que la población afectada pudiera ponerse a salvo en un plazo inferior a una hora, el tiempo estimado entre la activación del ES-Alert y la hipotética llegada de la primera ola a la costa.

#Simulacro #Respuesta25 En la Playa de Santa María del Mar de #Cádiz se ha ensayado el aviso a surfistas, rescate de accidentados y evacuación y cierre de la playa@CadizJunta @InteriorJunta pic.twitter.com/GYDQDtb9w3 — EMA 112 (@E112Andalucia) November 20, 2025

El simulacro movilizó a 20.000 personas e incluyó múltiples escenarios adicionales: la preparación del Museo de Cádiz para la protección de obras de arte y restos arqueológicos; un ejercicio de rescate en la playa de Santa María del Mar, con atención a bañistas, surfistas y simulaciones forenses; el análisis de edificios derrumbados en la Zona Franca; y diversas maniobras de evacuación y salvamento en el muelle de El Puerto de Santa María.

El dispositivo también se extendió a otros municipios costeros, como Algeciras, con el fin de evaluar la coordinación intermunicipal y la capacidad de respuesta conjunta. Además, el ejercicio permitió medir los tiempos de reacción, la eficacia de los sistemas de comunicación y la respuesta ciudadana ante una situación de maremoto simulada.

Protocolo de tsunamis en España

El Consejo de Ministros, en mayo de 2021, acordó aprobar, previo informe favorable del Consejo Nacional de Protección Civil y a propuesta del Ministro del Interior, el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos. Desde entonces, y aunque el riesgo de tsunami en España es considerado bajo, el Ministerio del Interior establece una serie de recomendaciones para saber cómo actuar en caso de producirse uno.

Entre los elementos que se sugiere tener preparados destacan ropa de abrigo, un teléfono móvil cargado, una radio portátil, un botiquín y la documentación personal. También se aconseja buscar, siempre que sea posible, zonas elevadas que superen los 30 metros de altura respecto al nivel del mar.

La ‘Guía de Información al Ciudadano ante el Riesgo de Tsunamis’, publicada por el propio Ministerio, diferencia dos grandes ámbitos de actuación. En cuanto a la prevención, recuerda que los tsunamis solo resultan devastadores en las proximidades de la costa. Por ello, si una persona se encuentra en una embarcación, la opción más segura suele ser alejarse hacia mar abierto, donde el impacto es mucho menor. Además, advierte de que un episodio de este tipo puede generar varias olas consecutivas —a veces más de diez— durante un periodo que puede alcanzar las 12 horas, llegando a tierra firme a velocidades cercanas a los 100 km/h.

Pese a que ya existe un plan estatal frente a maremotos, no todas las comunidades autónomas disponen aún de un protocolo propio. Andalucía es una de las pocas regiones que ha aprobado un plan autonómico específico para este tipo de emergencias debido a que ciudades como Huelva o la misma Cádiz son más propensas a sufrir un tsunami.