Dimite el presidente de la Diputación de Almería tras quedar en libertad y el PP-A hace oficial su adiós

El hasta hace unas horas presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, ha presentado su dimisión esta mañana tras ser puesto en libertad con medidas cautelares el pasado jueves. García Molina y el resto de detenidos por el caso Mascarillas declararon ante el juez por un presunto cobro de mordidas en la institución provincial. La detención en la mañana del martes por parte de la UCO del también líder del PP en Almería junto a otras cuatro personas fue un mazazo para el PP-A. Los populares suspendieron de militancia a García Molina, al vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras conocerse las detenciones.

Todos los implicados fueron puestos en libertad tras declarar ante el juez y en la mañana de este viernes han dimitido el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería. En un comunicado, García Molina dice que es "una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019, y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial". Añade el escrito que lo ha hecho "desde el convencimiento de su inocencia y la libertad de que este paso al frente facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional, así como del desarrollo que la provincia ha experimentado en estos años".

El expresidente de la Diputación de Almería, asegura el comunicado, "se centrará en su defensa y en demostrar su inocencia, un fin que ha decidido ejercer alejado del servicio público y desde el convencimiento de su compromiso y entrega en la gestión a la que ha dedicado toda su vida profesional".

El PP hace oficial el adiós

En una rueda de prensa conjunta del secretario general del PP-A, Antonio Repullo, y del consejero de la Junta de Andalucía y exalcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha asumido la presidencia del PP en la provincia, han hecho oficial el adiós de Aureliano García Molina y de Fernando Giménez de la Diputación. El nuevo presidente no ha confirmado que Lorena Nieto y María José Herrada sean las nuevas diputadas provinciales: "Son las que van en el orden, pero queremos tomar decisiones reposadamente". Fernández-Pacheco ha ensalzado la labor de gestión del PP en la Diputación y, en referencia a los dimisionarios, "les deseo lo mejor, pero ellos han decidido que lo mejor es centrarse en su defensa".

"No es momento hoy" ha afirmado Repullo, al ser preguntado por los posibles candidatos a sustituir al presidente de la Diputación dimitido y solo se ha hecho oficial la noticia adelantada anoche por esRadio Almería sobre la dimisión de los ya expresidente y vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, y así como del primero de ellos como presidente del partido. Pero no los nombres del nuevo presidente de la Diputación y tampoco del nuevo secretario general del partido. También ha anunciado que no habrá congreso extraordinario. Fernández-Pacheco asume las competencias y "tendrá que hacer una serie de ajustes para seguir siendo el referente de seriedad que es nuestro partido, que es ejemplar" ha afirmado Repullo.

Sobre las dos concejales que están en los siguientes puestos para ocupar el lugar de los diputados provinciales que han dimitido Fernández-Pacheco ha dicho que "Lorena Nieto y María José Herrada son las personas que siguen en la lista, pero todavía no lo hemos confirmado y queremos tomar decisiones de manera reposada".

Actuar "con rotundidad"

Fernández Pacheco ha tomado la palabra para comunicar en primer lugar que "desde el PP de Andalucía actuamos con rotundidad ante cualquier investigación judicial. Eso se demuestra con palabras y con hechos. En Almería se suspendió de militancia en cuanto se tuvo conocimiento del caso. Por eso los miembros de este partido asumen esa coherencia y se apartan de sus cargos para garantizar que la justicia actúa sin cortapisas. Es el respeto que debemos a la ciudadanía y la ejemplaridad. Nos acaban de comunicar la renuncia de Javier Aureliano García y Fernando Giménez a sus cargos. Es una decisión personal. Han entendido que es mejor dar un paso a un lado. El PP velará por la Diputación para seguir atendiendo a las necesidades de la provincia. Porque la misión de este proyecto es atender a todos los pueblos de Almería. Informaremos con transparencia de los próximos pasos que se den".

Además, el nuevo presidente ha añadido que quiere "dar las gracias a los profesionales que siguen impulsando los proyectos de la Diputación. Nuestro objetivo es proteger esa labor en beneficio de los almerienses. Nosotros ponemos por delante a los ciudadanos, que merecen un comportamiento ejemplar: transparencia, honestidad y respuestas contundentes".

Fernández-Pacheco y Repullo en la rueda de prensa de Almería

Unidad, limpieza y transparencia

Por su parte, Antonio Repullo ha dado las gracias a los compañeros que "nos acompañan en un acto de unidad" y ha dicho que "nuestro modelo de gestión es limpio y transparente. Somos un partido que trabaja por la gente y que respeta el estado de derecho, los procesos judiciales y se dedica a buscar el progreso de esta sociedad", además de "denunciar el oportunismo político del populismo y la doble moral del PSOE y Vox. En una campaña de desinformación que ha perseguido confundir y confrontar a la sociedad. Ahí no va a estar nunca el PP. El PSOE anda perdido en el laberinto judicial de sus tramas corruptas".

Repullo ha insistido en que "están siendo juzgados la mujer del presidente, su hermano y sus dos últimos secretarios de organización. Un país serio no se puede permitir esto sin dar explicaciones el partido en cuestión. María Jesús Montero no ha condenado ninguno de estos hechos y ha llegado a decir que no había nada. Y al ver los informes de la UCO, ha tirado contra los jueces y las fuerzas de seguridad. Ayer nos encontramos con la condena al fiscal general, un hecho gravísimo, que en cualquier democracia supondría el cese de este gobierno. Esa condena es un retrato al sanchismo, un partido que ha puesto todas las instituciones al sanchismo. Este partido, en cambio, entiende la política desde la responsabilidad y lo demostramos con hechos y esto es una muestra más. Vamos a seguir trabajando unidos para garantizar nuestro modelo".

Preguntado por los dimisionarios, Fernández Pacheco ha respondido que "les deseo lo mejor a estas dos personas, pero ellos han decidido que lo mejor es centrarse en su defensa. Estas personas han estado al frente de la Diputación y la valoración de su gestión la han hecho los vecinos de Almería en cada rincón de esta provincia, con un apoyo mayoritario de los vecinos a lo largo de mucho tiempo. Eso es una evidencia de que la gestión del PP en esa institución ha sido para mejorar la calidad de vida de los almerienses".

Además, ha añadido que "cuando esto sucedió yo estaba en Sevilla y recibí la información a través de los medios. La primera comunicación fue el comunicado del TSJA, momento en el que se suspendió la militancia. Mi valoración personal es evidente: igual que todos los compañeros del partido que están en esta sala, todos estamos muy afectados. Estamos hablando de dos personas que han sido muy importantes en esta organización, a las que nos unen muchos años de trabajo compartido. Confío en que van a poder demostrar su inocencia. Pero el proyecto del PP es mucho más grande que cualquier persona y se basa en la confianza que los almerienses nos llevan dando tanto tiempo".

¿Consejero, parlamentario y presidente?

También se le ha preguntado a Fernández Pacheco sobre cómo compatibilizar el puesto de parlamentario, el de consejero y el de presidente del partido, a lo que ha respondido que "yo vivo en Almería y paso todas las noches que puedo aquí. Mi primer compromiso es con el Gobierno de Andalucía, al frente de una de las consejerías más importantes. Tengo claro también que este nuevo reto, la presidencia del partido, es algo que no voy a desempeñar solo, acompañado de un magnífico grupo de personas. Estoy convencido de que ahora, como siempre, el PP de Almería estará a la altura de lo que los almerienses reclaman de nosotros".

A Antonio Repullo le han preguntado por otros dirigentes y ha respondido que "nosotros vamos a actuar en base a los principios que rigen en el PP de Andalucía, la ejemplaridad. No tengo indicios de que esto vaya a extenderse a otros cargos del partido". En concreto, ha añadido que "esperamos que el alcalde de Fines renuncie a la alcaldía y si no, no será un alcalde del PP" y, con respecto al alcalde de Tíjola, "para tomar decisiones nos gusta estar muy informados y es lo que vamos a seguir haciendo. Con respecto a Tíjola, analizaremos el caso y tomaremos decisiones".

Por dos veces, una periodista de La Sexta le ha preguntado cómo es que no sabían nada de la operación desde 2021, a lo que Repullo ha respondido que "nunca hemos dicho que no supiéramos que existía una investigación judicial. Hace años ya actuamos con la misma ejemplaridad. Somos un partido serio, que no actúa en función de rumorología sino en función de hechos contrastados". Preguntado por posibles repercusiones electorales, Repullo ha afirmado que "este partido es un partido que se dedica a gestionar y solucionar los problemas de la gente. En eso trabajamos y eso debe primar. Es lo que espera la sociedad de un partido de gobierno, que saca adelante presupuestos, los presenta y los ejecuta".