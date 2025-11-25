José Antonio García Alcaína presidirá la Diputación de Almería tras el cese de García Molina

El PP de Almería reorganiza su dirección provincial: Francisco González Bellido será el nuevo secretario general tras la reestructuración anunciada por Ramón Fernández-Pacheco. El diputado provincial de Deportes y alcalde del municipio de María, José Antonio García Alcaína, va a ser propuesto para presidir la Diputación Provincial de Almería tras el cese de Javier Aureliano García a raíz de su detención e investigación en la segunda fase del caso ‘Mascarillas’.

Asimismo, y tras el ascenso del consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, como presidente del PP de Almería –cargo que también ostentaba García– el nuevo secretario general del partido a nivel provincial será el actual delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido. El reajuste institucional se completa con la incorporación de Lorena del Mar Nieto y María Jesús Herrada como nuevas diputadas provinciales.

Los nombres han sido comunicados por Fernández-Pacheco durante la junta directiva del PP de Almería celebrada en Roquetas de Mar, que ha contado con la presencia del resto de presidentes provinciales del PP, el coordinador general del PP andaluz, Nacho Romaní, y del secretario general del PP-A, Antonio Repullo.