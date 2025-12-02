Escalada de violencia en prisiones: tres funcionarios agredidos en Albolote por un preso

Tres funcionarios del centro penitenciario de Albolote (Granada), incluido un jefe de servicio, han resultado heridos tras ser agredidos brutalmente por un interno que pernoctaba en la prisión granadina mientras era trasladado de un centro a otro. El suceso ha sido confirmado por Instituciones Penitenciarias y denunciado por los sindicatos, que alertan de la creciente inseguridad en las cárceles.

El recluso, que se encontraba en el módulo de ingresos, comenzó a mostrar una actitud muy agresiva exigiendo ver a su pareja. Lejos de calmarse ante la presencia de los trabajadores, el preso les amenazó gritando: "ya he matado a dos y no me importa uno más". Ante esta actitud, el jefe de servicio acudió a la celda acompañado de varios funcionarios para intentar reconducir la situación.

"Lejos de colaborar, el interno insultó, empujó y se encaró con el mando", ha asegurado CSIF, el sindicato mayoritario en la prisión, que ha detallado que tras la caída este funcionario sufrió "una brecha en la cabeza con sangrado, así como latigazo cervical y abdominal". Los otros dos funcionarios que también resultaron heridos, según la información facilitada, "requirieron de atención sanitaria en urgencias debido a la gravedad de los golpes sufridos durante la reducción de dicho interno".

500 ataques en lo que va de año

Desde CSIF denuncian que esta agresión es una prueba más de la alarmante escalada de violencia que sufren los trabajadores de prisiones, contabilizando más de 500 ataques en lo que va de año. La organización señala la masificación de Albolote, con 1.264 internos, como un factor determinante en el riesgo diario que asume la plantilla ante la falta de medios.

Por su parte, la delegada de CCOO en el centro penitenciario de Albolote, Cecilia Vargas, ha criticado que el protocolo contra agresiones "no funciona" porque no previene los ataques ni ofrece asistencia psicológica posterior. También la Federación de Servicios a la Ciudadanía CCOO Granada ha afirmado que "no se trata de un hecho aislado ya que hace solo unas semanas otro interno golpeó fuertemente a un funcionario en la cara, rompiéndole la nariz y necesitando intervención quirúrgica".

El sindicato insiste en que las agresiones deben tratarse según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y recuerda que el agresor ya acumulaba un historial de incidentes violentos en otros centros. CCOO recuerda que lleva años pidiendo que el de Albolote no sea un centro de tránsitos ya que hay prisiones "mejor ubicadas en Andalucía y con una plantilla más rejuvenecida".