La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama y la Junta exige a la oposición que pida "perdón"

Revés judicial a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama Sevilla) y la Asociación El Defensor del Paciente en Andalucía tras el archivo por parte de la Fiscalía Provincial de Sevilla de la denuncia por la "supuesta desaparición" de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La Sección de Criminalidad Informática ha descartado la comisión de delitos de descubrimiento de secretos o daños informáticos tras una "auditoría técnica".

La Fiscalía ha remitido una nota de prensa que informa que la investigación "al confirmar la integridad de los datos". Señalan que los "fallos" en la visualización de pruebas en ClicSalud+ se debieron "a una saturación de los servidores por exceso de demanda, sin que se produjera borrado ni alteración de los historiales clínicos" confirmando la versión de la Junta de Andalucía. La investigación se inició el pasado mes de octubre para esclarecer si los fallos en el acceso a pruebas diagnósticas (mamografías y ecografías) a través de la aplicación ClicSalud+ y el sistema Diraya respondían a "un borrado intencionado o a un acceso ilícito" a las bases de datos del SAS.

Tras "analizar los informes técnicos" del SAS y las "pesquisas" de la Unidad de Policía Judicial, el Decreto de fecha 26 de noviembre de 2023 concluye que no hubo "ni saturación del sistema, ni manipulación interna ni sabotaje externo". La caída del servicio de visualización experimentada en octubre fue "provocada por una avalancha de peticiones" que saturó el módulo de 'Visor para la ciudadanía'. "Se ha determinado que este incidente tuvo un impacto exclusivamente operativo en la visualización externa, sin afectar a la integridad, autenticidad o trazabilidad de los registros clínicos alojados en los servidores centrales", subraya la Fiscalía.

Las auditorías realizadas sobre los historiales de las pacientes denunciantes confirman que "no se han producido modificaciones, supresiones ni accesos no autorizados en sus expedientes médicos". Los registros de seguridad "demuestran" que la información se mantiene "íntegra y coincidente con los protocolos asistenciales". Respecto a la denuncia específica de una paciente sobre la "supuesta eliminación" de un informe de mamografía y la anulación de una ecografía, "la investigación técnica ha descartado cualquier manipulación". Los cambios en la programación de pruebas obedecieron a "criterios de gestión clínica y no a una intervención externa o malintencionada", subraya el órgano judicial.

Al "no apreciarse indicios" de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 y 198 CP) ni de daños informáticos (art. 264 CP), el fiscal delegado de Criminalidad Informática ha acordado el archivo de las actuaciones. La Fiscalía ha recordado, no obstante, que "este archivo se ciñe exclusivamente a los delitos objeto de denuncia y no impide que las personas interesadas puedan plantear sus discrepancias sobre retrasos o reprogramación de pruebas o sobre los criterios médicos aplicados ante la jurisdicción competente o por los canales administrativos habilitados".

"Valga todo para arañar cuatro votos"

En una entrevista en Canal Sur Radio el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reaccionado al archivo de la denuncia de Amama y el Defensor del Paciente por parte de la Fiscalía de Sevilla. Sanz ha pedido a los grupos de la oposición que pidan "perdón" a los sanitarios porque "se les acusó de delitos manipulando y mintiendo". Con el archivo de la denuncia "lo que viene a decir claramente la Fiscalía es que nada de eso ha sucedido. Era imposible, el sistema no lo permite, existen todas las garantías de copia y mantenimiento de la información y lo que lamento es que para algunos grupos políticos valga todo para arañar cuatro votos".

Antonio Sanz ha reprochado a la oposición que "dudara" de los profesionales hablando de "negligencia criminal" o de "manipulación y borrado" de pruebas para generar "una desconfianza en el sistema". "Obsesionados por destruir al Gobierno, han querido hacer daño al sistema por electoralismo imprudente", ha afeado el consejero. "Luego --ha continuado--, se ha pretendido manchar diciendo que había 4.000 casos no detectados ni tratados, y luego se dijo que eran llamadas telefónicas, no casos reales. Lo que demuestra claramente [el archivo de la Fiscalía] es que no se puede jugar a hacer política con cosas tan sensibles como el cáncer".

El Gobierno andaluz ha insistido, por último, en que "dijimos que era una falsa acusación y se demuestra ahora que no vale todo para jugar a la política, especialmente usando el cáncer". Para el Ejecutivo de Juanma Moreno el escrito de la Fiscalía es "muy contundente y viene a dejar clarísimo que los historiales médicos de las pacientes se mantienen íntegros y coincidentes".