Los bulos y mentiras de la izquierda sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía

Durante la mañana del pasado 1 de diciembre, el escenario político en Andalucía sintió un revolcón a raíz de una noticia procedente de los tribunales de la Audiencia Provincial de Sevilla. La justicia hispalense había decidido archivar la causa iniciada por la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, AMAMA, sobre el falso borrado de las mamografías contra el Sistema Andaluz de Salud.

La noticia cayó como un júbilo en las filas del Partido Popular y, como no, en la Junta de Andalucía. Era un triunfo, aunque pequeño, en la batalla política que estaba teniendo el gobierno andaluz, donde por primera vez sintieron el peligro de perder la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Además de una victoria judicial, para el PP es también un logro contra la oposición izquierdista.

Con esta resolución judicial, se desmonta así una retahíla de bulos con el que la izquierda ha tratado de tumbar la gobernabilidad en Andalucía, que tampoco se escapa de la terrible gestión por el fallo en los cribados del cáncer de mama, donde la justicia sigue investigando el grueso del error. Una serie de ataques políticos que han salido desde la oposición andaluza, como desde el propio Gobierno español, pasando incluso por Televisión Española y con la inexactitud de la postura de la propia AMAMA.

La teta de Anabel

Las primeras críticas importantes le llegaron al Gobierno andaluz desde la propia oposición. La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, señaló duramente al presidente Juanma Moreno el 23 de octubre por la eliminación de una mamografía realizada a una paciente llamada Anabel. Nieto mostró dos imágenes, la primera, la prueba en la que aparecía una lesión representada por un punto en uno de los pechos de esta mujer y la segunda, la misma imagen, pero sin la lesión.

Nieto acusó en aquel momento a Moreno Bonilla de que, cuando el sistema donde se reflejaban los expedientes clínicos de los pacientes del cribado cayó "como una plataforma de venta de entradas de conciertos", al recuperarse el funcionamiento de la misma, la mamografía de Anabel había sido sustituida. Según la última sentencia judicial, esta afirmación no es cierta, aunque días posteriores a este momento en sede parlamentaria fue desmentida por expertos sanitarios.

A raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de esta semana, el presidente andaluz ha arremetido esta mañana en el Parlamento regional contra Inma Nieto, pidiéndole que se disculpe por haber mentido en aquel día: "Usted tiene que pedir perdón a todos los profesionales que han estado ahí, al Sistema Andaluz de Salud y sus votantes. Es indigno lo que usted ha hecho".

La Fiscalía ha archivado en poco más de un mes la denuncia por el supuesto borrado y manipulación de mamografías. Hay partidos que se han instalado en la mentira. Que pidan perdón y reconozcan que han faltado a la verdad. Es indigno. Todo no vale en política. pic.twitter.com/elrIyjfr93 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 3, 2025

Pedro Sánchez y Montero al ataque

No solo desde el Parlamento andaluz llegaron las críticas furtivas contra la Junta de Andalucía. El Gobierno de España aprovechó este fallo en el cribado del cáncer de mama para robarle votos al PP de cara a las inminentes elecciones autonómicas, que se celebrarán en 2026. Pedro Sánchez encabezó los señalamientos Juanma Moreno criticando al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo por no haberle cesado: "Ha renunciado a poner orden en su partido. Por ejemplo, a pedirle responsabilidades al señor Moreno Bonilla por la crisis de cribados que es la mayor crisis del sistema de salud pública de nuestro país".

🔴 DIRECTO | Pedro Sánchez recrimina al PP la gestión de la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía: "La asociación Amama dice que se han han desaparecido datos de los historiales clínicos" pic.twitter.com/xiDwPIHUOk — Público (@publico_es) October 22, 2025

Por supuesto, la vicepresidente primera, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a los comicios en Andalucía, María Jesús Montero, se unió a las críticas desde el minuto 1. En varias respuestas parlamentarias, Montero acusó al gobierno andaluz de haber ocultado pruebas y diagnósticos a las pacientes de varios hospitales. "¿Desaparecieron las pruebas, Señor Bendodo? ¿Por qué? Nos lo tendrán que explicar", respondía al secretario del PP, Elías Bendodo.

Incluso hoy, que la noticia de que el famoso borrado se ha desmentido desde hace dos días, la ministra cuestiona la resolución judicial e incide en el que la Junta de Andalucía es la culpable de este fallo: "Ahí está el resultado de lo que la Fiscalía ha dicho, pero nosotros vamos a seguir exigiendo".

Televisión Española y la 'médico-cocinera'

No solo es espectro político criticó con fuerza el fallo en el cribado de los cánceres de mama. Desde Televisión Española se intentó de numerosas formas a través de los diferentes programas que conforman la parrilla televisiva de manchar la realidad de tintes partidistas. Un caso muy sonado fue el de la pinche de cocina del Hospital Vírgen del Rocío que el presentados de Mañaneros 360, Javier Ruíz, trató de hacer pasar por médico.

Javier Ruiz: "María del Mar, tú eres sanitaria allí.." Es una cocinera de un hospital de Sevilla, liberada sindical de UGT, reconvertida en administrativa en 2021. La desinformación y los bulos.🤦🏻‍♂️

pic.twitter.com/KS6Gu5FwYq — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) November 7, 2025

Cuando la noticia se desveló por completo, el propio Javier Ruíz tuvo que justificar la presentación de esta funcionaria pública que en la actualidad es trabajadora administrativa. No obstante, al desvelar que ni siquiera seguía siendo una sanitaria al uso, intentó salir del paso como pudo, entre risas nerviosas y la voz temblorosa de la "falsa médico", que estaba destapando el intento de sabotaje comunicativo.

¡JAJAJAJA! Javier Ruiz vuelve a entrevistar a María del Mar, esta vez sin bata blanca, y esta vuelve a confirmar que NO es sanitaria. Cocinera, liberada sindical, fue reconvertida en administrativa en 2021. Para esto, además de trincar un montón de pasta, hay que valer. https://t.co/wCBHAyeZke pic.twitter.com/TTMnJt6RuU — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) November 7, 2025

AMAMA y las llamadas no registradas

Lo más grave de este asunto viene de la propia asociación que denunció por primera vez el fallo en el cribado. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla fue de las primeras que comenzaron a recibir numerosas llamadas de afectadas por este error. Al principio registraron 4 mujeres. Más tarde, la Junta de Andalucía aumentó la cifra hasta las 200, pero AMAMA seguía recibiendo miles de llamadas.

Esto sorprendió a la propia Junta que, por entonces, la consejera de Salud, Rocío Hernández había presentado ya su dimisión y se habían celebrado varias manifestaciones en toda Andalucía. El nuevo consejero del ramo, Antonio Sanz se reunió con todas las asociaciones de cáncer de mama andaluzas, menos con Amama, que llegó a afirmar que no tenían ninguna intención de reunirse con el gobierno andaluz.

Este hecho comenzó a generar sospechas de las verdaderas intenciones de Amama. Incluso comenzaron a surgir imágenes de la presidenta de la asociación, Ángela Claverol en fiestas de Navidad del PSOE. Para más inri, a finales de noviembre, Claverol vuelve a comparecer ante los medios y aumenta la cifra de las afectadas hasta más de 4000 mujeres. Una cifra que sorprende mucho, porque la Junta de Andalucía tenía contabilizada solo 2317. Cuando los reporteros preguntan a la presidenta por esta inexactitud, ella responde que lo saben, pero que no lo tienen contabilizados. "No somos estadísticas. Exactamente no podemos saber cuántas llamadas llegaron, porque lo que más nos importaba era atender a estas mujeres que pedían ayuda. Pero 4000 llamadas hemos recibido seguro", afirmaba Claverol entre serias contradicciones.

Una vez archivada una de las primeras dos causas que se abrieron por el fallo del cribado, las mentiras e intentos de difamación del gobierno andaluz han quedado desmontadas gracias a la hemeroteca y el trabajo de la justicia. No obstante y como recalcó la propia Junta de Andalucía, hay 2317 mujeres que no recibieron su diagnóstico y que, por tanto, han sido víctimas de un error que no puede ocurrir nunca en la salud pública ni andaluza, ni de cualquier otro punto del país.