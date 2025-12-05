El PSOE suspende al líder de Torremolinos denunciado ante la Fiscalía por acoso sexual

El PSOE ha acordado la apertura de expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia de Antonio Navarro, secretario general de la agrupación de Torremolinos. La decisión se produce tras la denuncia interpuesta por una militante de la misma localidad por un presunto caso de acoso sexual, hechos que ya investiga la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer.

Según se desprende de la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press, el dirigente socialista podría haber incurrido en una falta muy grave recogida en los estatutos del partido por "mala conducta cívica o ética". La medida fue solicitada por la Secretaría de Organización Provincial de Málaga al conocerse las diligencias.

La denuncia detalla que la mujer comenzó a recibir mensajes de contenido sexual e insinuaciones no consentidas a finales de 2021, tanto en el entorno laboral como en horario nocturno. La denuncia de la militante ante la Fiscalía señalaba que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas", que le generaron "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante". Unos mensajes enviados en el entorno laboral y "también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral". La mujer había denunciado estos hechos a nivel interno en el partido en junio y en octubre.

