El PSOE suspende al líder de Torremolinos denunciado ante la Fiscalía por acoso sexual

El PSOE ha acordado la apertura de expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia de Antonio Navarro, secretario general de la agrupación de Torremolinos. La decisión se produce tras la denuncia interpuesta por una militante de la misma localidad por un presunto caso de acoso sexual, hechos que ya investiga la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer.

Según se desprende de la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press, el dirigente socialista podría haber incurrido en una falta muy grave recogida en los estatutos del partido por "mala conducta cívica o ética". La medida fue solicitada por la Secretaría de Organización Provincial de Málaga al conocerse las diligencias.

La denuncia detalla que la mujer comenzó a recibir mensajes de contenido sexual e insinuaciones no consentidas a finales de 2021, tanto en el entorno laboral como en horario nocturno. La denuncia de la militante ante la Fiscalía señalaba que en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas", que le generaron "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante". Unos mensajes enviados en el entorno laboral y "también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral". La mujer había denunciado estos hechos a nivel interno en el partido en junio y en octubre.

En la denuncia, la militante explica que el denunciado también realizaba otras acciones que, en su opinión, "atentaban a la intimidad" y que aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente" y aludía la supuesta naturaleza "misógina, intimidatoria y agresiva" del denunciado.

Siguiendo los cauces internos del PSOE, la denunciante puso los hechos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que hubiera tenido respuesta sobre estas denuncias internas en el momento de la presentación de la denuncia en Fiscalía.

"Mala conducta cívica o ética"

En la resolución del PSOE Federal se detalla que en concreto Navarro podría haber incurrido en lo que establece el artículo 85.j, que alude a la "mala conducta cívica o ética que contradiga los principios del partido, el Código Ético y de Conducta o el Código de Comportamiento y Buenas Prácticas en Redes Sociales, que sea considerada grave por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE".

Y también en el 86.i, que señala a una "mala conducta cívica o ética que contradiga los principios del partido, el Código Ético y de Conducta o el Código de Comportamiento y Buenas Prácticas en Redes Sociales, que sea considerada muy grave por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE y/o cuando contravengan nuestras resoluciones relativas a violencias contra las mujeres o contra cualquier colectivo vulnerable".

De hecho, según consta en la denuncia ante la Fiscalía, consultada por Europa Press, para la militante, los hechos denunciados podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado; además de que en su caso podrían enmarcarse dentro de la violencia de género.

Por otro lado, el documento del PSOE Federal nombra instructor y señala que las medidas cautelares e internas adoptadas en esta resolución se toman "dada la naturaleza y repercusión pública" de lo imputado a Navarro y "sin perjuicio de la presunción de inocencia y del resultado del expediente que habrá de seguirse" para determinar los hechos.

Al tiempo, se hace constar "el derecho del expedientado a indicar los medios de prueba de los que pretenda valerse en su defensa, así como proponer la práctica de las pruebas que considere necesarias para la adecuada resolución del expediente". También se le informa de su derecho de presentar recursos contra esta resolución ante la Comisión Federal de Ética y Garantías.