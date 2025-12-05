La Justicia no ve amaño en Aznalcóllar y absuelve a los acusados tras el informe de la UCO

La Audiencia de Sevilla absuelve a los 16 acusados por el supuesto amaño del concurso para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

Tras el juicio celebrado durante 36 sesiones, la Sección Tercera de la Audiencia ha llegado a la conclusión de que no se ha probado que los empresarios beneficiarios de la adjudicación de la mina "hubieran presionado o tratado de influir" en los técnicos de la Junta de Andalucía que valoraron el proyecto.

La sentencia, difundida este viernes por la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, hace mención al informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que concluye que "no se ha detectado ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del comité técnico o de la mesa del concurso para favorecer a una o a otra empresa licitante".

La Junta destaca el rigor de los funcionarios

El Consejero de Industria, Energía y Minas andaluz, Jorge Paradela, ha destacado el rigor con el que los funcionarios de la Junta de Andalucía realizan su trabajo.

Entre los 16 absueltos hay ex altos cargos, funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía además de los máximos responsables de las sociedades Minera Los Frailes S.L., AMC Mining Iberia S.L.U., Grupo México, Minorbis S.L. y Magtel S.L.