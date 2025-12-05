Terremoto de 4,8 de magnitud en Andalucía: tres provincias en prealerta de riesgo sísmico

El Gobierno andaluz ha activado la fase de preemergencia —situación operativa 0— del Plan de Riesgo Sísmico después de que este viernes se registrara un terremoto de magnitud 4,8 en la provincia de Málaga, con epicentro en Fuengirola.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, lo anunció en su cuenta de X, señalando que el 112 ha recibido avisos desde distintos municipios de Málaga, Sevilla y Córdoba, aunque sin constancia de daños. Acompañó el mensaje con un vídeo con recomendaciones del 112 sobre cómo actuar en caso de terremoto.

Más tarde, en declaraciones a los medios durante un acto en El Pedroso (Sevilla), Sanz explicó que el seísmo ha sido "bastante sentido" por el elevado número de llamadas, pero recalcó que no se ha registrado ninguna incidencia ni se ha comunicado ninguna situación de riesgo.

Aun así, y "desde la prevención y la anticipación", indicó que se activa la fase de preemergencia ante la posibilidad de réplicas. También aseguró que se está realizando un seguimiento continuo de las llamadas y posibles incidencias, en coordinación con todas las administraciones, especialmente las locales que puedan haberse visto más afectadas.