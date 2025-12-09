El PSOE impone una gestora en Torremolinos por el caso de acoso sexual

La Comisión de Ética del PSOE de Andalucía, reunida este martes, ha aprobado remitir al PSOE federal su informe favorable a la solicitud para la constitución de una gestora que dirija el PSOE de Torremolinos, tal y como ha solicitado el partido en Málaga, tras la suspensión cautelar de militancia del secretario local, Antonio Navarro, por una denuncia de presunto acoso sexual.

Durante su reunión, la Comisión de Ética ha analizado la petición del PSOE malagueño, ha emitido su informe favorable a la solicitud y ha propuesto trasladarla hasta la dirección federal del partido, que será el que finalmente resuelva, según ha informado el partido en una nota.

Según la propuesta aprobada, mientras esta gestora toma las riendas de la Agrupación Municipal del PSOE de Torremolinos será la Comisión Ejecutiva Provincial la que se haga cargo de sus asuntos de trámite y de gestión. La gestora que se designe será la encargada de dirigir el PSOE de Torremolinos hasta que se restablezca su vida orgánica con la elección de una nueva Ejecutiva local en asamblea.

Sobre esto, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha explicado en declaraciones a los periodistas que, tras acordarse la suspensión de militancia de Navarro, desde la dirección provincial "hemos elevado también la solicitud de que se suspenda las funciones de la Comisión Ejecutiva Local de Torremolinos" y ha indicado que una vez se produzca esta resolución se nombrará una comisión gestora.

Así, ha señalado que aunque la formación ha recibido "comentarios diciendo, por una parte, que hemos tenido una situación precipitada, y, por otra, que hemos actuado con demora", en este caso el PSOE "ha actuado cumpliendo el reglamento, cumpliendo todos nuestros trámites y en el momento que tuvimos conocimiento, lógicamente, de la denuncia, le dimos trámite".

Además, "y como no ha podido ser de otra forma, hemos estado acompañando a la denunciante en todo este camino", ha asegurado el líder del PSOE provincial, quien ha defendido que desde el partido también han ido "adoptando las medidas que reglamentariamente teníamos que adoptar" y ha recordado que "en el momento en que supimos que se habían abierto las diligencias en la Fiscalía elevamos la solicitud de la suspensión de militancia".

El secretario provincial del PSOE ha indicado que ya habló con Navarro previamente y "en los próximos días también volveremos a tener también una conversación en el sentido de que dé cumplimiento a lo que el partido le ha pedido que ponga sus cargos institucionales a disposición del partido", ya que, según ha apuntado, "no nos consta desde luego que lo haya hecho ni nos ha notificado que lo haya hecho".

Según ha indicado, Navarro "me ha dado sus explicaciones y su versión", apuntando que "él me ha trasladado lo que ha trasladado también públicamente, él ha negado los hechos"; pero ha considerado que este tipo de cuestiones no le competen, "esto está en la instancia, lógicamente, del Comité contra el Acoso, que está tramitando todo el expediente y lo resolverá", al margen de los trámites en la Fiscalía.

Aguilar ha señalado que todos los datos y trámites del Comité contra el Acoso "son absolutamente reservados" al ser un organismo "que actúa con independencia y con absoluta reserva, como no puede ser de otra manera en estos asuntos".

Respecto al comunicado de las mujeres del PSOE de Málaga, que se han solidarizado con la víctima y han pedido que se agilicen los procesos, el secretario general de los socialistas malagueños ha dicho estar de acuerdo "en cuanto a la solidaridad con la denunciante y sobre todo con que es verdad que los trámites tienen que resolverse con la debida celeridad".

Pero, ha querido dejar claro que "desde luego no ha habido en ningún caso ninguna intención ni de dilatar, ni de demorar, ni de tapar nada respecto de este caso, ni me consta de ningún otro caso de los que se han estado teniendo conocimiento público". "Solo que, lógicamente, los trámites que se están siguiendo son trámites con las debidas garantías para todas las partes", ha apostillado.