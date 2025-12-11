El SAS pagará 5.000 euros a la familia de un hombre que se cayó de una ambulancia en Almería

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) deberá indemnizar con 5.000 euros a la familia de un paciente que sufrió una caída desde la camilla de una ambulancia durante un traslado en Almería, al considerar que, aunque el accidente no causó su muerte posterior, sí empeoró su estado.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021, cuando el enfermo, que padecía alzhéimer avanzado y otras patologías crónicas, iba a ser trasladado desde el Hospital de Alta Resolución El Toyo al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería por un empeoramiento respiratorio.

Mientras era introducido en el vehículo, la camilla volcó y el paciente cayó desde una altura de un metro y medio, sufriendo un traumatismo craneoencefálico y diversas contusiones que obligaron a suspender su tratamiento anticoagulante habitual. En ese momento, la viuda y las hijas reclamaron una indemnización de 170.000 euros, alegando que la caída fue el detonante del fallecimiento, que se produjo unos días más tarde. En concreto, el hombre falleció el 3 de octubre de ese mismo año.

No hay nexo pero sí mal servicio público

El órgano consultivo, basándose en los informes médicos, descarta que haya nexo directo entre el accidente y la muerte y atribuye su fallecimiento a complicaciones respiratorias y un tromboembolismo pulmonar previos o paralelos al incidente. Sin embargo, reconoce la existencia de un "funcionamiento deficiente" del servicio público, ya que el accidente "no debió ocurrir", y admite que el suceso tuvo una repercusión negativa en la calidad de vida del paciente en sus últimos días.

Por ello, y aunque desestima la cuantía principal solicitada por la familia, fija que el Servicio Andaluz de Salud deberá indemnizar con 5.000 euros a la viuda y a las hijas por el daño moral y el empeoramiento sufrido.