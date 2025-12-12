El acoso de un alcalde del PSOE a una trabajadora: "¿Echas de menos una buena comida de almeja?"

"Te tengo muchas ganas", "echas de menos una buena comida de almeja" o "estoy solito en el ayunta" son solo algunos de los mensajes repugnantes que Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba), envió a una subordinada suya en el consistorio. Según los mensajes a los que ha tenido acceso el diario ABC, le habló desde marzo de 2023 hasta comienzos de este año.

En los primeros mensajes de este alcalde del PSOE con esta mujer, que según fuentes consultadas por dicho periódico no sería la única, el alcalde de Belalcázar intentaba llamar su atención diciéndole "cada vez me gustas más" o "que cuerpazo tienes". Cuando no recibía contestación a sus mensajes, el dirigente socialista le recriminaba que era mala para contestar y le seguía insistiendo.

El alcalde también le llegó a preguntar si "echas mucho de menos una buena comida de almeja". Una frase que la acompañó de un "de verdad te tengo ganas, solo eso". Ante la insistencia, la víctima respondió que se lo dijera a otra mujer, probablemente su esposa, a lo que él respondió "no me deja, la tuya está más fresca y más tierna, no te vas a arrepentir, no pido mucho".

En otro mensaje, ya sin respuesta, el alcalde le envió un mensaje a su subordinada a las 7.09 de la mañana para preguntarle si "¿Te espero esta tarde?". Al no obtener respuesta de la mujer, le volvió a escribir diciéndole "Te espero o me gasto el dinero". Después le volvió a insistir con un "ha pasado algo, parece que no me contestas".

Además de mensajes sexuales, el alcalde también envió a esta trabajadora del consistorio varias fotos, como una en la que se le veía parte del cuerpo y con poca ropa diciéndole "ves, estoy solo".

Francisco Luis Fernández ha reconocido a ABC que tuvo "un tonteo por Whatsapp con esa chica" siendo alcalde por el PSOE en Belalcázar pero que no ha vuelto a hablar con ella en la actualidad, después de excusarse en que no recordaba nada de lo ocurrido. En dicha conversación con ABC no ha parado de preguntar de qué mujer se trata e incluso ha llegado a pedir al periódico sus datos para poder hablar con ella y que no se publique esta información porque "estoy a punto de prejubilarme y me iba a quitar de en medio y ahora por esta tontería".