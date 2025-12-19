El alcalde de Algeciras acusa al PSOE de "montar un teatrillo" para tapar su situación nacional

El PSOE y Vox han abandonado el Pleno ordinario del mes de diciembre en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), que este viernes se está desarrollando de forma habitual con el alcalde, José Ignacio Landaluce, presidiendo dicha sesión. Todo ello después de que la Secretaría General no tenga "constancia formal" de la baja definitiva en la formación política bajo cuyas siglas concurrió a las elecciones municipales de 2023, el PP, por lo que no se ha declarado su condición de "concejal no adscrito", algo que pedía el PSOE.

En declaraciones a los medios, una vez acabado el pleno, Landaluce ha acusado al PSOE de "montar el teatrillo" aunque "son malos actores" para "la situación tan terrible que está viviendo el Partido Socialista y el desprecio que están teniendo por parte de la sociedad española con todo lo que se está conociendo", algo que ha hecho que "se adelante esta estrategia de presentarla, la denuncia en el Supremo, más adelante en las elecciones municipales o en las autonómicas".

"Llevan más de un año y medio con un montaje, es un montaje lo que tienen preparado, donde sin lugar a dudas lo que menos les importa es la verdad", ha aseverado el alcalde, quien ha recordado que "ninguna de mis compañeras les ha seguido el juego" y que "lo han rechazado", en referencia a las acusaciones de acoso sexual sobre el alcalde a dos exediles del Ayuntamiento que había denunciado el PSOE con anterioridad y que ha motivado finalmente una demanda en el Tribunal Supremo.

"A mis compañeras les importan un pito, lo que les interesa a ellos, al PSOE, mis compañeras es como un instrumento para poder atacarme y quitarme de la Alcaldía, algo que no son capaces de hacer con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con compromiso y con ganas de mejorar nuestra ciudad", ha denunciado.

A este respecto, ha afirmado que "ninguna mujer me ha presentado ninguna demanda, ninguna denuncia, ninguna reclamación ante la justicia", al contrario de lo que él ha hecho, que sí ha pedido que la justicia "actúe en contra del Partido Socialista".

Así, ha explicado que esta semana ha tenido un acto de conciliación al que no ha acudido el PSOE, advirtiendo que "esa misma noche quitaron todas las referencias a las ruedas de prensa en los medios del Partido Socialista", lo que en su opinión significa que "están empezando a prepararse, destruyendo pruebas ante la demanda que sin lugar a dudas voy a seguir tramitando".

En ese sentido, ha lamentado que los tribunales de justicia "son lentos" pero que "acabará todo y habrá una sentencia ante esa denuncia que yo les he presentado y esos daños que les he pedido".

"Yo soy alcalde de Algeciras porque han querido los algecireños con el mayor apoyo que nunca ha tenido nadie. Para mí es un honor y para mis compañeros de equipo y vamos a seguir trabajando. Ellos son del Grupo Popular y yo estaré en el no adscrito y seguiremos trabajando. Nada ha cambiado", ha trasladado Landaluce sobre su situación actual en la corporación municipal.

Preguntado sobre las "amenazas" de Alvise Pérez sobre sacar más datos respecto a Landaluce, éste ha anunciado que ya ha presentado una demanda en su contra por estos hechos. Sobre la baja presentada a su partido, el PP, ha asegurado que lo ha hecho porque "no quiero que le hagan daño". "Me niego a que me utilice como cabeza de turco el partido socialista en este montaje", ha indicado, reiterando que "todo es falso, todo es mentira", añadiendo que ha pedido la baja pero que "eso no significa que dejo de ser alcalde", aludiendo al reglamento orgánico del Ayuntamiento y a lo esgrimido en el pleno por la Secretaría General.

La oposición abandona el Pleno Municipal

Una vez declarada la circunstancia de no constar su baja del PP por parte de la Secretaría General, se ha permitido a Landaluce que se mantenga como alcalde y presidir la sesión. Ante esto, la portavoz del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha intentado tomar la palabra para debatir esta cuestión "por alusiones", ya que la motivación de ese inicio de pleno se debía a una solicitud de su partido para que se aclarase la "condición" del alcalde en esta sesión.

Landaluce le ha denegado en varias ocasiones la palabra al considerar que este debate que Arrabal pretendía abrir debía abordarse en el punto de "ruegos y preguntas". La socialista ha tratado de intervenir de nuevo para que se "aclare si sigue afiliado o no al Partido Popular", aludiendo a que "si no hay constancia formal, este es el sitio que da fe pública de que el señor alcalde se pronuncie si sigue afiliado al Partido Popular o no, porque ayer el presidente Moreno Bonilla dijo que el señor Landaluce no continúa en el partido".

Ante esto, el alcalde algecireño ha optado finalmente por apagarle el micro y continuar con los puntos a debate del orden del día, provocando que los concejales del PSOE hayan abandonado la sesión acompañados por los integrantes de Vox.

De esta manera, el pleno se ha desarrollado únicamente con los concejales del PP presentes en la sala, aprobándose los puntos del gobierno con los votos a favor de este grupo y las "abstenciones" de PSOE y Vox declaradas por el alcalde, como presidente de la sesión.

Desde el PP se ha lamentado en la sesión que la oposición haya abandonado el pleno y no haya permitido con ello "un debate serio por parte de todos los grupos políticos". Landaluce ha tomado la palabra al final de la sesión para declarar de nuevo que es alcalde porque "me eligió el pueblo de Algeciras con el mayor apoyo que nunca ha habido en elecciones municipales", aseverando que tiene "un magnífico grupo de compañeros, un buen equipo de gobierno que trabaja y se parte el alma por Algeciras, y voy a seguir estando al frente de este equipo de Gobierno y luchando por Algeciras desde la Alcaldía".

Antes de acceder a la sesión ordinaria, Rocío Arrabal atendía a los medios para anunciar su disposición a reclamar en el pleno que se "aclarase" la condición de Landaluce, argumentando que tras "los audios que salieron el otro día, en la que se podían escuchar las voces de amigos del señor Landaluce y de la señora Laura Ruiz, no deja a nadie indiferente".

En esa línea, manifestaba que "lo que tenemos claro desde el Partido Socialista es que no puede continuar ni un segundo más como alcalde". "Creo que está dañando la imagen de nuestra ciudad. Tiene que ser valiente y no debe de continuar ni un segundo más en el sitio como alcalde".

Por su parte, Jacinto Muñoz (PP), primer teniente de alcalde de la ciudad, ha acusado al PSOE de ejecutar "un circo" en el Ayuntamiento para "contrarrestar su lamentable estado del Partido Socialista a nivel nacional y a nivel andaluz" por que "bastantes circos ya tienen montados a nivel nacional".

Sobre el informe de la Secretaría General, Muñoz ha resumido a los medios que lo que ha venido a decir es que "no ha llegado nada todavía del partido a nivel nacional o a nivel regional" respecto a la baja de militancia de José Ignacio Landaluce, un hecho anunciado tras conocerse la denuncia presentada por el PSOE en el Tribunal Supremo --al ser también senador-- por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

Preguntado sobre una posible moción de censura en Algeciras, el teniente de alcalde le ha aconsejado al PSOE que presente una moción de censura "en el Congreso de los Diputados al señor Sánchez" --presidente del Gobierno-- al considerar que "nos iría a todos en España bastante mejor de lo que nos va, lamentablemente".