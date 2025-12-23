Juanma Moreno sorprende con su "doble" en una original felicitación de Navidad

Se acerca Nochebuena y con ello, las muchas felicitaciones navideñas que veremos durante estos días. Hoy ha sido el turno de la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con una original felicitación a través de un cuidado vídeo de más de 2 minutos de duración difundido a través de sus redes sociales.

El vídeo cuenta la historia del "doble navideño": "Cada Navidad recibimos la visita de alguien muy especial: nuestro 'yo' navideño", comienza el spot en el que se muestra a personas desanimadas y envueltas en la rutina al lado de "su doble" con un gran espíritu navideño, intentando hacerles recobrar el ánimo para vivir estas fiestas de otra manera. "Lo importante no es con quién estás de acuerdo, sino a quién tienes cerca", continúa mientras da un paseo por el pueblo andaluz en el que se desarrolla el anuncio.

En Navidad aparece nuestra mejor versión y ojalá no se marchase nunca, ¿a que sí? ¡Feliz Navidad! pic.twitter.com/OdfngmCM39 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 23, 2025

Aparecen distintos protagonistas, desde el dueño de un bar invitando a "comer migas" a los vecinos, hasta una pareja que ha perdido el interés pero que quiere volver a recuperarlo. El vídeo termina con una imagen de todos reunidos en torno al belén comunitario del barrio, cuando justo aparece el presidente de la Junta de Andalucía, también en sus dos versiones, que incorpora al nacimiento un nuevo rey Baltasar. "Este es nuestro propósito para estas fiestas. Si en Navidad aparece nuestra mejor versión, ¿te imaginas que no se marchase nunca?"