El alcalde de Algeciras lleva a los tribunales la sucia campaña de "difamación" del PSOE

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado en un comunicado que ha interpuesto una querella criminal contra la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, por "la difusión reiterada de informaciones falsas y gravemente lesivas para su honor, su dignidad personal y su trayectoria pública".

La querella por delitos de injurias y calumnias graves, presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se produce semanas después de que la socialista denunciase a Landaluce por presuntos delitos de malversación y acoso o abuso sexual en el Tribunal Supremo, al ser este senador.

En ella el alcalde ha expuesto una sucesión de manifestaciones públicas realizadas por Arrabal en ruedas de prensa y declaraciones a medios de comunicación en las que atribuye al alcalde "conductas de extrema gravedad, incluidas supuestas actuaciones constitutivas de delitos contra la libertad sexual, y sustentadas exclusivamente en anónimos y en contenidos previamente desmentidos de forma expresa por las personas que se pretendía presentar como víctimas".

Según se ha detallado, dichas afirmaciones fueron realizadas "con plena conciencia de su falsedad o cuando menos con un temerario desprecio hacia la verdad", a pesar de que "las personas directamente aludidas habían negado públicamente los hechos y solicitado respeto ante la utilización política de su identidad y de su vida personal".

Las actuaciones emprendidas se fundamentan en la posible comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad, así como en un delito contra la integridad moral, al considerar que "la campaña de difamación desplegada ha trascendido el legítimo debate político" para convertirse "en un ataque personal continuado con graves consecuencias tanto en el plano individual y familiar como institucional".

En el comunicado, Landaluce ha asegurado que "ha dejado constancia de forma clara e inequívoca de su condena absoluta de cualquier forma de violencia contra las mujeres, así como de su rechazo frontal a la manipulación de causas especialmente sensibles con fines partidistas".

"La utilización de acusaciones falsas o insinuaciones infundadas no solo vulnera derechos fundamentales, sino que banaliza una realidad social que merece el máximo respeto y rigor", ha señalado el alcalde algecireño, que mantiene el cargo pese a su baja provisional del PP mientras se aclaran los hechos.

Con carácter previo a la interposición de la acción penal, el alcalde intentó celebrar un acto de conciliación con Rocío Arrabal con el único objetivo de obtener una rectificación pública. Este acto concluyó sin avenencia tras la incomparecencia de la querellada en el Juzgado de Instrucción de Algeciras, lo que ha motivado finalmente la interposición de una querella criminal en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El alcalde ha subrayado que estas acciones legales persiguen "defender el derecho al honor, a la presunción de inocencia y a la verdad", y ha advertido que se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales correspondan "frente a quienes reproduzcan o amplifiquen dichas acusaciones falsas por cualquier medio".