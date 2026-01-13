Examen histórico a las estructuras de madera de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio del pasado agosto

La noche del 8 de agosto de 2025 muchos cordobeses no la van a olvidar. Las imágenes de las llamas saliendo por la cubierta de la Mezquita-Catedral de Córdoba que circulaban por las redes sociales hacían presagiar lo peor y recordaban el incendio de la Catedral de Notre Dame en París que destruyó parte del monumento. Ahora, el Cabildo Catedral de Córdoba ha puesto en marcha el primer estudio exhaustivo sobre las estructuras de madera que forman parte de las cubiertas de la Mezquita-Catedral. La iniciativa se desarrolla gracias a un acuerdo de colaboración científica de carácter internacional.

Según ha explicado la institución, el convenio se ha firmado con el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid (DAI Madrid) y fue aprobado por el Cabildo el pasado 12 de abril de 2024. Este proyecto se enmarca en la línea de trabajo del Cabildo orientada a la investigación, el conocimiento y la conservación del monumento.

Hasta ahora, el análisis de estos elementos constructivos se había limitado a estudios puntuales, como los realizados por Félix Hernández en 1928 o el trabajo de Rodríguez Trobajo en 2008. El nuevo proyecto supone, por tanto, un avance significativo al abordar el conjunto de manera global y sistemática. La investigación contará con financiación de la Fundación Alemana de Investigación (DFG), una de las entidades europeas más relevantes en el apoyo a la ciencia.

El deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva García, ha señalado que el proyecto representa "un paso decisivo" para profundizar en el conocimiento científico de la Mezquita-Catedral y ha subrayado el compromiso del Cabildo con la conservación responsable de este patrimonio para las generaciones futuras. También ha destacado la importancia de colaborar con instituciones académicas de prestigio internacional para impulsar investigaciones de alto nivel.

El acuerdo prevé, además, la celebración en Córdoba de una jornada científica en la que se darán a conocer públicamente los resultados del estudio, fomentando así la difusión del conocimiento y el intercambio académico. El Cabildo contará con derecho de uso y publicación de los resultados, siempre respetando la autoría de los investigadores y el marco del convenio.