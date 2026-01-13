María Jesús Montero, parodiada como "diva fiscal" en el Carnaval de Cádiz: "Disfruto gastando el dinero de los demás"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha convertido en una de las protagonistas inesperadas del Carnaval de Cádiz. Ha ocurrido durante la segunda sesión clasificatoria del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), celebrada en el Gran Teatro Falla, donde una chirigota sevillana ha llevado al escenario una parodia directa de la dirigente socialista, utilizando incluso un tema musical muy reconocible para el público.

La agrupación "To pa mí", procedente de Sevilla, ha sorprendido desde el primer minuto al iniciar su actuación parodiando la canción Esa Diva, de Melody, con la que la artista se presentó a Eurovisión el año pasado. Sobre esa melodía, la chirigota ha construido la presentación del personaje, convirtiendo a Montero en una "diva fiscal" y situándola en el centro de todo el repertorio. "Vine a Cádiz de pequeña; tenía ganas de volver", han cantado nada más arrancar, introduciendo así al personaje en el escenario gaditano.

Caracterizados con un atuendo fácilmente reconocible —chaqueta roja, pantalones a juego y la inseparable cartera de Hacienda—, los chirigoteros han encarnado a la ministra como símbolo del control fiscal y la recaudación. En la letra han relatado una biografía ficticia del personaje y han jugado con su llegada a Cádiz, incluso simulando una entrevista en camerinos: "Me preguntan, extrañados, qué hace en Cádiz la Montero, y encantada le hice una declaración".

La parodia de Montero

La parodia ha continuado con referencias constantes al papel de Hacienda en la vida cotidiana, presentando a Montero como alguien que, según la letra, ya apuntaba maneras desde niña: "Siempre he sido una diva, una diva fiscal. Mis amigas de niña lo pueden confirmar". Tampoco han faltado los guiños directos a los impuestos, con versos como "Cobro el IVA a la gente, rigurosa" o "Disfruto gastando el dinero de los demás", en una actuación que ha servido para convertir a la ministra en personaje carnavalesco durante la segunda función de preliminares del COAC, cerrada por la chirigota sevillana "To pa mí", con letras de José Antonio Gobea y Juan Carlos Nevado y música de Sergio Gallardo.