Esclavitud en el campo: explotaba y agredía sexualmente a mujeres sin papeles

La Policía Nacional ha detenido en Huelva a un hombre acusado de explotar laboral y sexualmente a mujeres migrantes sin papeles y en situación de vulnerabilidad que supuestamente eran contratadas para trabajar en el sector agrícola en la provincia.

En concreto, el detenido está acusado de los delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores, según ha informado la Policía Nacional, que ha llevado a cabo la investigación. Según sus pesquisas, el arrestado aprovechaba la situación extrema de las víctimas para imponerles condiciones laborales ilícitas. Las afectadas narran turnos laborales excesivos, falta de descansos, sueldos por debajo de lo legal, pagos sin constancia documental y fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social.

No solo eso; estas mujeres llegaban a ser forzadas a trabajar sin cobrar en terrenos vinculados al entorno del detenido.

Además sufrían acoso e incluso agresiones sexuales

Al margen de la situación laboral, las víctimas han denunciado también episodios de acoso y agresiones sexuales bajo la amenaza de ser despedidas o de no cobrar su salario.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial, mientras la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Huelva trata de determinar si habría más víctimas de esta situación.