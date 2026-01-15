Expulsado de España por amenazar con un cuchillo a cristianos en la Semana Santa de Almería

La Audiencia de Almería ha ordenado la expulsión del territorio nacional durante siete años de un hombre condenado a dos años y medio de prisión por amenazar con un cuchillo a feligreses y perturbar actos religiosos durante la Semana Santa en el barrio de Pescadería con el fin de "atemorizar" a la comunidad cristiana.

La sentencia, dictada por conformidad de las partes en la Sección Tercera de la Audiencia, condena al acusado, Abdelnasser K., como autor de un delito de amenazas a colectivo religioso, un delito de perturbación de actos religiosos y un delito leve de hurto. Los hechos tuvieron lugar durante la Semana Santa de 2025, cuando el procesado llevó a cabo una serie de "actos intolerantes hacia los sentimientos religiosos ajenos".

Según el fallo, el primer incidente ocurrió la noche del 10 al 11 de abril, cuando el acusado arrancó y hurtó de un balcón una lona con la imagen de un Cristo crucificado, valorada en 70 euros, propiedad de un miembro de la Hermandad Marianista del Calvario. Posteriormente, en la tarde del Viernes de Dolores (11 de abril), el hombre recorrió las calles de la barriada portando un "cuchillo de grandes dimensiones", increpando a los cristianos que se dirigían a los oficios.

Ese mismo día entró en la iglesia de San Roque, donde se celebraba un vía crucis, profiriendo gritos e insultos desde el altar hasta que fue expulsado, obligando a cerrar el templo por temor a un acto violento. El acusado regresó a la misma iglesia el Domingo de Ramos con la cara ensangrentada para increpar nuevamente a los fieles.

El tribunal le ha impuesto penas que suman dos años, seis meses y un día de prisión, además de cuatro años de prohibición de acceder a lugares de culto católico. No obstante, se ha acordado la sustitución de la pena privativa de libertad por su expulsión de España, con la prohibición de regresar durante un plazo de siete años.