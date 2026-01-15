Golpe al cultivo de marihuana en Granada: 820 plantas y 205 viviendas con luz robada

La Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación en el distrito Norte de Granada que ha culminado con el desmantelamiento de varios puntos de cultivo de droga. Los agentes han intervenido 820 plantas y han destapado un fraude masivo: 205 viviendas tenían enganches ilegales a la red eléctrica.

Durante la intervención se han ejecutado cinco registros autorizados por la autoridad judicial. Aunque no ha habido detenciones "in situ" al encontrarse los inmuebles vacíos, la operación ha movilizado a más de un centenar de efectivos, según han confirmado fuentes policiales.

Los agentes se han incautado también de casi 40 kilos de marihuana ya empaquetada y lista para su distribución. Además, entre el material hallado destaca una pistola con dos cargadores y un kit para transformarla en subfusil, además de maquinaria para el conteo de dinero y el envasado de la droga.

Esta actuación se encuadra en el conocido como Plan Norte. En el despliegue han participado unidades de Intervención Policial, Prevención y Reacción, así como técnicos de la compañía Endesa para verificar las conexiones.

El objetivo principal era la inspección del suministro en la zona. El dispositivo, iniciado a primera hora, confirmó que la totalidad de los 205 inmuebles revisados contaban con acometidas ilegales, poniendo de manifiesto la magnitud del fraude eléctrico.

Las plantaciones desmanteladas disponían de sofisticados sistemas de ventilación e iluminación para acelerar el crecimiento. La investigación sigue abierta para localizar a los responsables de estos cultivos y de la custodia del armamento intervenido.