La chirigota que emociona a Cádiz: caracterizados como Stephen Hawking donarán las sillas a enfermos de ELA

La chirigota ‘Una chirigota en teoría’ se ha convertido en una de las grandes revelaciones del COAC 2026 tras su impactante actuación en el Gran Teatro Falla. La agrupación, dirigida por Miguel Ángel Llull, apareció en escena caracterizada como doce Stephen Hawking, todos en sillas de ruedas y prácticamente inmóviles durante toda la actuación, una apuesta arriesgada que terminó con el público en pie y una ovación unánime.

La propuesta destacó no solo por su dificultad técnica, cantar sentados, sin gestos y con una puesta en escena minimalista, sino también por el potente mensaje social que escondía su repertorio. Bajo el humor característico del carnaval gaditano, la chirigota lanzó un claro llamamiento a la inclusión y a la visibilización de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padeció el célebre científico británico.

Para evitar cualquier enfoque ofensivo, la agrupación se puso en contacto desde el inicio con la asociación ELA Andalucía, que incluso asistió a uno de los ensayos para conocer el repertorio completo antes de su estreno.

Del humor a la solidaridad

Además, la chirigota ha anunciado que las sillas de ruedas eléctricas utilizadas en el concurso, cuyo coste ha sido elevado, serán donadas a la asociación ELA Andalucía una vez finalice el carnaval, reforzando así el carácter solidario del proyecto.

El resultado fue una actuación respetuosa, emotiva y reivindicativa que ha sido ampliamente aplaudida tanto por el público como por colectivos vinculados a la enfermedad.