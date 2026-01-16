Menú

Andalucía

Andalucía

Nuevo caos en los trenes de Andalucía: una incidencia paraliza la línea Sevilla-Málaga

La incidencia detectada en el sistema de señalización a primera hora ha provocado retrasos y cancelaciones pese al servicio alternativo por carretera.

Libertad Digital
La incidencia detectada en el sistema de señalización a primera hora ha provocado retrasos y cancelaciones pese al servicio alternativo por carretera.
La estación de Santa Justa en Sevilla. | María José López / Europa Press

Una nueva incidencia ferroviaria deja sin circulación la línea de Media Distancia Sevilla-Osuna-Málaga en ancho convencional.

En esta ocasión el fallo se ha producido en la señalización en el tramo comprendido entre Dos Hermanas y Utrera, provocando importantes retrasos en los trenes de Cercanías de Sevilla, especialmente en la línea 1, así como en los servicios de Media Distancia Sevilla-Cádiz.

Relacionado

Como alternativa Renfe no ha tardado en ofrecer un plan de transporte alternativo por carretera entre Sevilla y Arahal para tratar de paliar la situación que se ha tornado muy complicada. Los retrasos y cancelaciones han vuelto a ser la tónica habitual para los viajeros hasta que el fallo ha sido solucionado a eso de la una de la tarde.

Esta nueva incidencia se suma a una cadena de problemas registrados en la red ferroviaria andaluza en las últimas semanas, especialmente en servicios de Media Distancia.

Temas

En España

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal