Los nombres de la tragedia del accidente ferroviario

El de Pablo fue uno de los primeros nombres en conocerse. Era el maquinista del tren Alvia que recibió el impacto de los vagones del convoy Iryo que descarrilaron el pasado domingo a la altura de Adamuz (Córdoba), invadiendo la vía contigua. Un joven alcorconero de llevaba unos años trabajando en Renfe y tan sólo unos meses en su último destino. No alcanzaba los 30 años de edad. Su madre, jubilada desde hace unos meses, se encontraba de viaje en Egipto cuando ocurrió el trágico accidente.

El resto de los nombres de las víctimas —y aún no se saben todos— se han ido confirmando con el paso de las horas. Samuel era un agente de la Policía Nacional de 35 años que estaba destinado en el CIE de Aluche, dependiente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid. Tenía un hermano gemelo —también policía— y había sido padre hace solo 18 meses. Volvía a Madrid en uno de los vagones del tren Iryo que salieron despedidos, tras pasar el fin de semana con su familia en Córdoba.

Hemos sido informados que en uno de los trenes implicados en la tragedia ferroviaria de Adamuz en Córdoba iba un compañero que desgraciadamente ha fallecido, estaba destinado en la BPEF de Madrid. Desde JUPOL trasladamos nuestro sincero pésame a sus familiares y compañeros del… pic.twitter.com/4qk96yfdbr — JUPOL (@JupolNacional) January 19, 2026

Tras unas horas de confusión, se confirmó este lunes el fallecimiento de Miriam Alberico. Una joven de Lepe, de 27 años, que viajaba en el vagón 1 del Alvia siniestrado. Tras el accidente, se reportó como desaparecida. Su familia recurrió a las redes para intentar localizarla. Llegó a difundirse que se le estaban practicando pruebas pero que no se sabía en qué hospital. Se trataba de un error, derivado del hallazgo de unas placas antiguas que se creyeron recientes. Sus allegados se vieron obligados a desmentir este extremo. Y después, desgraciadamente, a comunicar que se encontraba entre las víctimas mortales de Adamuz.

Miriam ya no se encuentra con nosostros.

Solo quiero dar las gracias a toda y cada una de la personas que han compartido la foto de mi amiga, de corazón, muchísimas gracias.

Que orgullo de país, que orgullo de mi tierra.

Ahora solo pido respeto.

Millones de gracias. — Eva Mestre Ruiz (@Evamestre10) January 19, 2026

Natividad de la Torre —de 79 años— volvía a Huelva con uno de sus hijos y tres de sus nietos después de disfrutar de una escapada en Madrid para ver el musical de ‘El Rey León’. Sus restos han sido localizado a última hora del lunes, en la noche de este lunes. Sus cuatro acompañantes se encuentran entre los supervivientes. Uno de los menores ha tenido que ser intervenido en el fémur. Y su padre, que pasó hora y media atrapado entre amasijos de hierro, permanece en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Otro hijo de la fallecida. Fidel Sanz, ha realizado un estremecedor relato sobre lo que ha vivido su familia.

Cuatro miembros de una familia

Una de las historias más sobrecogedoras es la de la familia Zamorano de Punta Umbría, que residía en el municipio cercano de Aljaraque (Huelva). Pepe Zamorano y su mujer, Cristina Álvarez, habían viajado a Madrid con sus dos hijos —Pepe, de 12 años, y Cristina de 6 años— y un sobrino de ella —Félix—, para visitar el Estadio Santiago Bernabéu.

El destino quiso que sólo la más pequeña del grupo sobreviviera al accidente. Fue localizada la misma noche del siniestro. Quedó bajo custodia de la Guardia Civil hasta que acudió un familiar a recogerla. La niña ya se encuentra con una de sus abuelas. Cristina, contó un pariente cercano a los medios, "salió por su propio pie" y sólo tuvieron que darle "unos puntos en la cabeza".

Un matrimonio de periodistas

La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss. Un matrimonio de Huelva que volvía a casa tras pasar el fin de semana en Madrid y que era conocido en la provincia por su trayectoria profesional. Él desarrolló buena parte de su carrera como docente universitario.

Mostramos nuestro pesar por el accidente ferroviario producido ayer. Acompañamos el dolor de todas las víctimas y familiares, entre ellas la fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro, ambos grandes profesionales, comprometidos con la formación de las futuras generaciones. pic.twitter.com/JD08Y5uGmn — Facultad de Comunicación - UCLM (@FcomUCLM) January 19, 2026

La mujer se dedicó fundamentalmente al fotoperiodismo, publicando sus trabajos en medios tanto nacionales como locales (País Semanal, Mujer 21, Diario 16 y La Voz de Huelva, ente otros). En 2023, recibió el Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña de Médicos del Mundo y actualmente ostentaba la vicepresidencia del Ateneo de Huelva.

Profesores de oposición

Entre los fallecidos del Alvia a Huelva se encuentran también dos profesores que habían acompañado a sus alumnos a los exámenes de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias que se habían convocado en Madrid: Ricardo Chamorro Calíz y Andrés Gallardo Vaz.

Ricardo Chamorro Cáliz Buen amigo, persona, marido y padre. Te echamos de menos donde estes, te fuiste de una manera muy injusta, no te olvidaremos. D.E.P pic.twitter.com/WlSQigauU9 — Richi :/ (@Ricardochammo) January 19, 2026

También varios opositores

Hay que lamentar la muerte de Rafael Millán Albert, de 52 años. Él cogió el tren Alvia de regreso a Hueva junto a su mujer. Era trabajador de la zona Ora de Punta Umbría y se había presentado a las mencionadas oposiciones. Después del choque de trenes, su esposa fue localizada. Pero durante horas no se supo nada del varón. Un sobrino suyo —Antonio Vázquez— realizó un emotivo llamamiento a través de X en busca de información sobre su familiar. El joven ha informado este lunes del terrible desenlace.

Hola, lamento informaros del fallecimiento de mi tío. Quiero dar las gracias a todo el mundo que ha compartido, se ha implicado y ha colaborado en la búsqueda. Habéis sido un gran apoyo. Gracias de parte mía y de mi familia ❤️❤️ — antoniovzquez_ (@antoniovzquez_) January 19, 2026

Vecinos de Isla Cristina y de Gibraleón

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de dos vecinas del municipio: Pepi Sosa Casado y Ana Martín Sosa, madre e hija.

Las mujeres eran del grupo de alrededor de cien opositores que viajaban en el mismo convoy. Varios de ellos aún permanecen desaparecidos. Algunos alumnos perdieron el tren y esperaban coger el siguiente, sin saber que aquella circunstancia pudo haberles salvado la vida.

Uno de los fallecidos en el accidente ferroviario que ha comunicado el Consistorio de Gibraleón —José María Martín Guerrero y Eduardo Domínguez— también era opositor.