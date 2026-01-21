La rotura de la vía pudo provocar el descarrilamiento: hallan muescas en las ruedas del Iryo y otros trenes

Un fallo en la soldadura de la vía habría motivado el descarrilamiento a la altura de Adamuz del Iryo 6189 que se dirigía a Málaga el pasado domingo. Según informa El Mundo, así lo determina la investigación preliminar del accidente que ha dejado 42 fallecidos. Los técnicos que han inspeccionado las ruedas del mencionado tren han encontrado muescas del tamaño de una moneda de 50 céntimos en las de todos los vagones hasta el coche 6.

La explicación que encuentran los expertos es que el impacto que recibieron las ruedas a su paso por la rotura de la vía habría ocasionado las muescas y al mismo tiempo habría ido haciendo la brecha cada vez más grande a medida que pasa el tren, hasta que —cuando llega a ese punto el vagón número 6— colapsa y se produce el descarrilamiento de la cola del Iryo, que invade la vía contigua y choca contra el Alvia a Huelva que circulaba en dirección contraria.

"Los sucesivos golpes de las llantas metálicas de un tren que mueve 500 toneladas a más de 200 kilómetros por hora provocaron la rotura del carril que, entienden, provocó la salida del coche sexto y que se desencadenara el accidente mortal", explica el diario citando fuentes conocedoras del curso de la investigación.

Marcas en otros trenes

Para más INRI, esas muescas son compatibles con los "roces inusuales" encontrados en las ruedas de otros trenes que pasaron antes que el Iryo por el kilómetro 318 de la línea Madrid-Sevilla —donde se produjo el descarrilamiento—, como ha reconocido hoy mismo en Telecinco el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Según ha detallado Puente esta misma mañana en TVE, los trenes que presentaban "alguna muesca parecida" son los "dos o tres" inmediatamente anteriores al Iryo. Sin embargo, ha asegurado, los que pasaron por ese tramo "en un margen de tiempo superior a la hora no tienen ninguna de esas marcas".

En su primera intervención, Puente dejaba la puerta abierta a investigar qué fue lo que generó esas marcas en las ruedas de los trenes. "Si es algo que había sobre las vías o si era la propia vía se estaba empezando a romper", ha dicho. Algo que podría cambiar el escenario de responsabilidades en el accidente ferroviario.

En la segunda parece dar a entender que lo que ocasionó el accidente pasó en los 60 minutos previos a que el Iryo llegara al punto en el que descarriló. "Todavía no se puede establecer una conclusión", ha destacado Puente a Ana Terradillos al ser preguntado por la información publicada por el diario El Mundo.

En cualquier caso, la clave del origen del siniestro parece estar en las ruedas del tren Iryo y el estado de la vía, que es en lo que se centra en estos momentos la investigación de la Comisión de Investigación de Accidente Ferroviarios (CIAF). Aunque el hallazgo de un bogie que pertenecía al convoy que se dirigía a Madrid abre nuevos interrogantes.

Un bogie hallado cerca

Durante la inspección posterior al siniestro, se ha encontrado un bogie (conjunto articulado que da movilidad a las ruedas y que forma parte de la estructura inferior de los trenes) en un riachuelo ubicado a una distancia de algo más de 200 metros. Una pieza que —según ha publicado The New York Times— podría ser clave para la investigación. Se trataría del penúltimo bogie del Iryo, el número 15.

El hallazgo encaja con una hipótesis que, según informaba Expansión, defendía el equipo de técnicos de contratistas desplazados hasta el lugar y que habrían señalado que a unos 100 metros del lugar del descarrilamiento había "varias traviesas de hormigón completamente destrozadas". Algo que sólo podría ser fruto de un impacto muy fuerte con un elemento contundente, por lo que aconsejaban valorar el desprendimiento de un componente de los bogies del Iryo.

La Guardia Civil, por su parte, ha informado este miércoles de que "tenía localizada esa pieza desde el pasado lunes a través de sistema de infografía forense 3D que se obtienen de drones". El Equipo Central de Inspecciones Oculares —ha añadido— habría realizado la pertinente identificación. Pero —debido a su volumen y peso— se habría dejado en el lugar en el que fue encontrado el bogie, que ha señalado como "una de las cientos de evidencias que se están recopilando en el lugar".

¿Qué ocasionó la brecha?

"A mi lo único que me encaja, que lo vi desde el primer día, es que después de ver que medio tren había pasado sin descarrilar y el medio tren de detrás estaba descarrilado es que inicialmente la vía estaba bien. Es decir que algo ha ocurrido mientras estaba pasando el tren, es evidente", explicaba este martes el ingeniero de Caminos Carlos Sánchez de Roda en el programa ‘La Noche de Cuesta’ de esRadio.

"Veo que la única posibilidad es que el problema estuviera en el cambio de agujas bien porque no funcionó bien la aguja, se rompió o incluso puede que hubiera una pieza que estaba arrastrando el tren por debajo. Eso también pudo influir en la aguja, engancharla y moverla", añadía Sánchez de Roda.

"Esta rotura de carril a la que se le ha dado tanta propaganda, se ha utilizado como una pieza fundamental. Pero la realidad es que el carril no podía estar roto antes de pasar el tren. Eso es imposible. Hay un sistema de seguridad que para el tren al detectar que la vía está rota", aseguraba. "En mi opinión la rotura se ha producido porque ha habido un golpe lateral muy fuerte del tren que ha roto el carril. Y para que ocurra eso es necesaria una fuerza muy grande", insistía.

La falta de mantenimiento

"Ha habido un evidente fallo de mantenimiento", eso sí. El ingeniero ha mostrado su preocupación por la situación general de la red ferroviaria. "Me asombra que estamos haciendo circular trenes llenos de viajeros a 300 kilómetros por hora y está habiendo cantidad de fallos", reflexionó.

"Es jugarse la vida, porque no se puede aligerar el mantenimiento cuando se sabe que cualquier pequeño problema puede manifestarse en una catástrofe", señalaba. "En mi opinión, ha habido un fallo de mantenimiento, probablemente en las agujas", ha concluido el ingeniero "con los datos que tengo ahora".