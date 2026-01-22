Juanma Moreno se rompe al hablar de la tragedia ferroviaria de Adamuz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha podido contener la emoción este jueves durante su comparecencia para informar sobre el seguimiento de los afectados y el avance de las investigaciones del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), una tragedia que ha dejado 45 víctimas mortales y ha sumido a la comunidad en luto oficial.

Esto ha sido muy duro. Muchas gracias a todo el operativo y a los héroes anónimos de Adamuz por dejarse el alma en esta tragedia. Muy orgulloso de todos ellos. pic.twitter.com/uJ84LrYhyQ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 22, 2026

Moreno ha iniciado su intervención agradeciendo la labor de los equipos de emergencia, bomberos, sanitarios, fuerzas de seguridad y voluntarios que participaron en las labores de rescate y atención a las víctimas. Posteriormente, a través de un mensaje en redes sociales, ha calificado la experiencia como "muy dura" y ha expresado su orgullo por el trabajo realizado: "Muchas gracias a todo el operativo y a los héroes anónimos de Adamuz por dejarse el alma en esta tragedia".

Al ser preguntado por su estado anímico, el presidente andaluz cambió el gesto y reconoció visiblemente afectado que la situación también le ha golpeado en lo personal. "Evidentemente a mí también me afecta. Yo soy persona", ha afirmado, antes de admitir que no está acostumbrado a enfrentarse a escenarios "tan duros". Moreno ha subrayado que lo vivido deja huella y obliga a una reflexión colectiva sobre lo ocurrido.

Moreno evita cualquier confrontación política

En un contexto marcado por el dolor y la conmoción, Moreno ha evitado cualquier confrontación política y ha defendido la necesidad de actuar con prudencia. "Estamos en luto oficial, hace escasamente tres horas que hemos extraído dos cadáveres, dos familias rotas, y permítanme que no entre yo en polémica", ha respondido al ser preguntado por las declaraciones de Ayuso, quien ha señalado que "no puede imperar la ley del silencio y del miedo por querer saber lo que ha sucedido".

El presidente ha insistido en que, en situaciones de crisis como la vivida en Adamuz, la coordinación entre administraciones es fundamental. A su juicio, la sociedad es más fuerte cuando las instituciones avanzan de manera conjunta y leal, especialmente en momentos de emergencia. En esa línea, ha destacado la colaboración y el trabajo coordinado como vía para llegar "más lejos y más rápido".

Moreno también ha recalcado que la investigación del siniestro debe desarrollarse con el máximo rigor y transparencia, aunque ha dejado claro que no es el momento de hacer especulaciones. En este sentido, ha señalado que lo prioritario ahora es atender a los heridos, acompañar a las familias de las víctimas y garantizar que se esclarezca lo sucedido para recuperar la confianza de los ciudadanos.