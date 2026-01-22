Clamor para que la Junta premie a Adamuz por su entrega con las víctimas del accidente de tren

La Asociación SOS Desaparecidos reclama la Medalla de Andalucía a la Solidaridad y Concordia para el pueblo de Adamuz. Una reclamación que ha realizado formalmente ante la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, tras la encomiable respuesta de sus vecinos a la tragedia ferroviaria de Adamuz que ha costado la vida a 45 personas, después de que este jueves se hayan recuperado los dos últimos cadáveres que continuaban desaparecidos.

Esta población cordobesa se volcó con los heridos y sus familias desde el primer momento en que conocieron el siniestro. Todos ayudaron, de una u otra manera: rescatando a heridos, trasladando a las víctimas en sus coches o donando mantas y comida para esas primeras horas de la noche del 18 de enero de 2026 que ya nunca olvidarán. Una noche larga en la que pocos descansaron y en la que muchos negocios permanecieron abiertos atendiendo a los supervivientes y sus familiares sin pedir nada a cambio.

Así lo refleja la asociación en su petición en la que destaca que la población de Adamuz "respondió de manera espontánea, inmediata y profundamente solidaria, prestando auxilio directo a las personas afectadas, colaborando en las labores de atención y acogida y ofreciendo apoyo material y emocional, incluso antes de la llegada de los servicios de emergencia".

Su ayuda fue vital para heridos y supervivientes

Una actuación que convirtió a esta localidad en un verdadero refugio para las víctimas y sus familiares en los momentos más duros quizá de su vida. Por ello reza la petición de SOS Desaparecidos que "la conducta del pueblo de Adamuz representa los valores más nobles de nuestra sociedad: cercanía, hospitalidad, empatía y unión ante la adversidad. Reconocer esta actuación es reconocer lo mejor de Andalucía".

Además de SOS Desaparecidos también el PSOE Andaluz y Adelante Andalucía han anunciado ya que llevarán esta petición al Parlamento Andaluz que concederá este galardón el próximo 28 de febrero.