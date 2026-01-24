Tamara Valdés, la cubana que huyó de la dictadura y encontró la muerte en Adamuz

Las autoridades españolas han confirmado la muerte de Tamara Valdés, de 50 años, en el accidente ferroviario registrado el pasado domingo a la altura de Adamuz (Córdoba). La mujer de origen cubano era una de los 183 pasajeros que viajaban en el Alvia 2384 con destino a Huelva, donde vivía con su marido y su hija de 18 años.

La familia se instaló hace unos años en Aljaraque. Uno de los pueblos más golpeados por esta tragedia. Otros cuatro vecinos, miembros de la misma familia —los Zamorano Álvarez—, perdieron la vida en el choque de trenes. Valdés se convirtió en la quinta víctima del municipio onubense el pasado jueves, cuando concluyó la identificación de su cadáver.

José Ramón Martín, su marido, la buscó desesperadamente hasta que fue confirmada como una de las 45 víctimas mortales del accidente. Llevaban 10 años casados. Ella había viajado a Madrid para reencontrarse con unas amigas a las que hacía tiempo que no veía. Y, según relató el hombre a distintos medios de comunicación, estuvo a punto de perder el tren.

El destino quiso que perdiera la vida 30 años después de que iniciara una nueva vida en España. Llegó en 1995, como parte del elenco de bailarines que participaba en la gira de ‘Oro Negro’. Aprovechando esa circunstancia —como otros tantos— se quedó en nuestro país, huyendo de la dictadura.

El último viaje

Según ha relatado una de las amigas con las que se reencontró en Madrid y que llegó a España de la misma manera, Rosy del Todo Fournier, fue "un fin de semana lleno de vida, risas, abrazos y amor del bueno. Sin saber que sería un tesoro eterno".

"No sabíamos que estábamos creando un recuerdo eterno que vibrará en nosotros por siempre, ese último abrazo lleno de un cariño verdadero", afirmaba su amiga a través de Instagram. Juntas vivieron muchas cosas tras huir de Cuba.

En sus primeros años en España, habían trabajado juntas en distintos proyectos artísticos. Así fue hasta que ‘Tamy’ —como ella la llama— se marcha a Canarias en 2001 y ella decide establecerse en Galicia.

Directora de una inmobiliaria

Con el tiempo, Valdés acabó viviendo en Andalucía. En la actualidad, dirigía una sucursal de la red inmobiliaria RE/MAX en la Calle Fernando el Católico de Huelva capital.

"Nos deja un profundo vacío y una tristeza difícil de expresar con palabras. La vida, a veces, es tremendamente injusta, y momentos como este nos recuerdan lo frágil que es todo", ha lamentado la compañía a través de su perfil en la red social X.

Con profunda tristeza expresamos nuestro pésame por el fallecimiento de Tamara Valdés Afont, Manager de REMAX Atica Costa, una de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Nuestro cariño a su familia, a su oficina y a la red de Andalucía.

"Deseamos de corazón que encontréis la fuerza necesaria para afrontar este difícil trance", concluía el mensaje para sus seres queridos.

Otros cubanos, heridos

Inicialmente Valdés se encontraba entre los desaparecidos en el accidente y se reportaron tres cubanos heridos. Dos de ellos fueron dados de alta en las horas posteriores al siniestro y preocupaba el estado de la tercera persona.

Se trata de la diseñadora Daniela Arteaga Martínez, de 28 años. La joven viajaba en el vagón 2 del Alvia. Acababa de llegar a España —ese mismo día— para realizar un máster en Comunicación Audiovisual, tras ser becada por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

La universidad puso en marcha un protocolo de acompañamiento de la estudiante, al no contar con familia en España. Arteaga permanece ingresada y estable, con fracturas en las costillas y contusiones en la cabeza, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.