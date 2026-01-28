El alcalde de Baeza sale de la UCI tras caer su ascensor desde una segunda planta

El alcalde de Baeza (Jaén), Pedro Cabrera, ha abandonado ya la UCI y permanece ingresado en planta. El primer edil sufrió el pasado 13 de enero un accidente en su casa cuando el ascensor en el que iba se descolgó y cayó desde una altura de dos plantas.

Desde el consistorio han indicado que el alcalde, del Partido Popular, ha tenido que ser sometido hasta el momento a tres intervenciones quirúrgicas para atender las "múltiples fracturas" que le ocasionó el accidente. Asimismo, se ha apuntado que "por prescripción médica, las visitas están restringidas hasta la próxima operación prevista en el calendario".

El ayuntamiento explica, no obstante, que Cabrera "se encuentra con ánimo, con muchas ganas de seguir trabajando por Baeza y agradecido por las multitudinarias muestras de afecto y buenos deseos que está recibiendo".

Tras el incidente, el edil fue trasladado desde el Hospital de Úbeda al Hospital Universitario de Jaén para ser atendido. El accidente se produjo sobre las 12:30 horas del pasado 13 de enero cuando el centro de emergencias recibió una llamada alertando de que se había caído un ascensor en una casa de la calle Concepción, con una persona dentro.

Los bomberos de la localidad informaron después que la causa del accidente fue la rotura de unos cables de acero que sujetaban la cabina, lo que ha provocado su caída desde una altura de dos plantas.