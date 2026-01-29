Caos por el temporal en Andalucía: miles de avisos y desalojos preventivos en Cádiz

La borrasca Kristin ha dejado a su paso por Andalucía 2.966 incidencias gestionadas por el Servicio de Emergencias 112. La mayoría de ellas han estado relacionadas con las fuertes rachas de viento que han provocado caída de ramas y árboles, objetos inestables en fachadas, cableado, cartelería y vallas publicitarias.

Según ha informado el 112, Cádiz ha sido la provincia con más avisos gestionados con 691 desde que comenzara el episodio meteorológico adverso el martes, seguida por Sevilla (588), Jaén (399), Granada (321), Málaga (309), Almería (250), Córdoba (248) y Huelva (160).

Parte de los avisos también han venido motivados por incidencias en la red viaria debido a balsas de agua e inundaciones por arroyos desbordados y desprendimientos de tierra, además de atenderse anegaciones en viviendas y garajes.

Cádiz, la provincia más afectada

Las incidencias más destacadas registradas durante la noche se han concentrado en la provincia de Cádiz. En Jerez de la Frontera la Guardia Civil ha informado de anegaciones en viviendas en la zona de Las Pachecas, una pedanía con 400 vecinos.

El Ayuntamiento de la localidad ha informado de que se han realizado desalojos preventivos en la zona, siete viviendas en Los Cejos del Inglés, cinco en Las Pachecas y una en La Lejuela del Carrillo. También en la provincia, se han contabilizado hasta 32 incidencias eléctricas y hay 195 personas sin suministro eléctrico en Jimena de la Frontera y 24 en San Roque, donde se mantiene el desalojo preventivo de los vecinos de Guadarranque, ya que de momento no se dan las condiciones para permitir el regreso seguro a sus hogares.

#ConsejosEMA112

📢 Continúan las rachas de fuertes vientos. Para evitar accidentes, aléjate de:

🌴 árboles y estructuras metálicas

🧱 muros, cornisas y edificios en mal estado#AndalucíaPreviene pic.twitter.com/tOMhrq9D5u — EMA 112 (@E112Andalucia) January 29, 2026

La Junta de Andalucía ha indicado que mantiene una "estrecha vigilancia" de la situación hidrológica en todas las provincias andaluzas y sigue activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.

Por otra parte, la Dirección General de Tráfico ha confirmado que 35 carreteras permanecen cortadas, 32 por inundaciones y tres por acumulación de hielo y nieve, de las que 21 están en la provincia de Cádiz, y dos en cada una de las provincias de Córdoba, Málaga y Granada.

Posible nueva víctima a causa del temporal

Además, el cuerpo sin vida de una mujer de 62 años ha sido localizado en la noche del miércoles en una acequia en Castell de Ferro (Granada). Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, el cadáver no presentaba signos externos de violencia, aunque será la autopsia la que determine las causas exactas del fallecimiento.

El hallazgo se produjo en la Rambla de los Hileros. La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Antequera, ha explicado que la familia había alertado de la desaparición esa misma mañana. La fallecida asistía a unas clases de formación en informática para mujeres desempleadas y se cree que pudo dirigirse hacia allí.

Por tu seguridad, 🚫 NUNCA cruces por zonas anegadas ⚠️ Evita transitar cerca de cauces y ríos. En un segundo puedes perder la vida ¡no te la juegues! #AndalucíaPreviene pic.twitter.com/iXZjHwadzp — EMA 112 (@E112Andalucia) January 29, 2026

Aunque al Instituto Armado no le consta denuncia formal, fueron los propios familiares quienes encontraron el cuerpo en torno a las nueve y media de la noche. No se han localizado testigos que puedan esclarecer los hechos.

La regidora ha relatado que el municipio sufrió un fuerte temporal de lluvia y viento. De hecho, la Policía Local tuvo que cortar el tráfico en la rambla hacia el mediodía debido a que la acumulación de agua dificultaba la circulación.

La zona es un área asfaltada de acceso a explotaciones agrícolas muy transitada, flanqueada por acequias. Debido a las precipitaciones, la vía se encontraba totalmente invadida de agua de los invernaderos cercanos.