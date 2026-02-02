Condenada a 4 años de psiquiátrico la mujer que mató a su hijo de 6 años en Jaén

Condenada a cuatro años de internamiento psiquiátrico la mujer que en abril de 2024 mató a su hijo de tan solo 6 años durante un "brote psicótico agudo". Se trata de una vecina de Jaén, de 34 años de edad, que ha reconocido los hechos ante el juez del caso que la ha condenado.

Hasta tres informes médicos han confirmado que la mujer tenía mermadas sus facultades debido al estado de enajenación mental que sufría en los momentos en los que acabó con la vida de su hijo. Es por ello por lo que se le ha reconocido la eximente completa de alteración psíquica que ha evitado que la acusada fuera juzgada por un jurado y por un delito de asesinato.

Según el Ministerio Público la acusada sufrió un "brote psicótico agudo con predominio de ideas delirantes de tal intensidad que afectó totalmente a sus facultades intelectivas y volitivas, anulándolas y percibiendo una realidad falsa". Bajo ese estado mental mató a su hijo asfixiándolo con la almohada.

Estará cinco años más en libertad vigilada

Por ello la Fiscalía ha solicitado su internamiento en un psiquiátrico durante un máximo de cuatro años, sin perjuicio del mantenimiento de la pena, cese o sustitución por otra medida en función de la peligrosidad de la acusada.

Además del internamiento se le ha impuesto la medida de libertad vigilada durante cinco años y no podrá comunicarse o acercarse a menos de 200 metros de su otro hijo, al que deberá indemnizar con 15.000 euros en concepto de daño moral por haber perdido a su hermano menor.