Andalucía suspende clases este miércoles salvo en Almería ante lluvias "sin precedentes"

La Junta de Andalucía ha decidido no correr riesgos. Ante la llegada de un temporal que amenaza con descargar precipitaciones "extraordinarias" en las próximas horas, el presidente Juanma Moreno ha anunciado la suspensión de las clases presenciales para este miércoles en todas las provincias de la comunidad, con la única excepción de Almería.

La medida, comunicada tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias en Sevilla, se enmarca en un escenario de alerta máxima. Moreno ha confirmado la elevación del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones a su situación operativa 2, un escalafón que permite la integración inmediata de recursos estatales y locales en el dispositivo autonómico.

Esta subida de nivel implica, entre otras medidas, que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se encuentra en posición y preparada para intervenir de forma inmediata si el impacto de las lluvias lo requiere. "Incorporamos medios extraordinarios de todas las administraciones para garantizar la máxima capacidad de respuesta", ha subrayado el dirigente popular.

En el ámbito educativo, la Junta ha optado por la cautela. En colegios e institutos las clases no se cancelan, sino que se trasladan al formato telemático. Según Moreno, los centros andaluces "cuentan con los medios necesarios" para asegurar la continuidad del curso sin poner en riesgo la integridad de alumnos y profesores. En universidades la Junta ha emitido una recomendación formal de suspensión, aunque deja la decisión última en manos de los rectorados en virtud de su autonomía. También se suspende la actividad en centros de participación y asistencia para mayores y personas con discapacidad en las siete provincias afectadas.

De momento, la provincia de Almería se mantiene como el único punto donde se conserva la normalidad, al no preverse, por ahora, vientos o precipitaciones que supongan un peligro inminente. No obstante, el presidente ha advertido que la situación está bajo "evaluación constante" y no se descarta ampliar las restricciones si los modelos meteorológicos varían durante la jornada.

Desde el Palacio de San Telmo se ha hecho un llamamiento a la prudencia ciudadana, instando a los ayuntamientos a suspender las actividades deportivas al aire libre y pidiendo a la población evitar desplazamientos innecesarios ante un fenómeno que el propio Gobierno regional tilda de "sin precedentes" en su potencial hidrológico.

La borrasca Leonardo ha irrumpido con fuerza este martes en la Península, dejando un rastro de intensas lluvias, crecidas de ríos y una bajada generalizada de las temperaturas. La situación, lejos de remitir, alcanzará su punto crítico este miércoles, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active el aviso rojo en las localidades de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga). En estos puntos, el peligro se califica de "extraordinario", con acumulaciones que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas.

La preocupación no es infundada. En Chiclana de la Frontera (Cádiz), los bomberos han tenido que intervenir ya este martes para rescatar a cuatro personas en la zona rural de Las Mesas, utilizando embarcaciones y maquinaria pesada para sortear las riadas. En Granada, la saturación de los embalses ha obligado al desembalse preventivo de la presa de Quéntar, que rozaba el 90% de su capacidad.

Mensaje ES-Alert

Juanma Moreno ha manifestado que se analizará la situación de cara al jueves por si hubiera que mantener la suspensión de las clases.

"Prevención y anticipación, esas son las dos máximas clave con las que hay que manejarse ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo o la que vamos a vivir en los próximos días", ha indicado el presidente, que ha hecho "un llamamiento a la prudencia de todos los andaluces, vivan donde vivan, porque aunque no estén en alerta roja, esa situación podría cambiar de manera súbita y pasar de amarilla a naranja o pasar de naranja a roja".

A las 20,00 horas de este martes, se enviará un mensaje ES-Alert "a la población en riesgo de lluvia muy elevada, las zonas "nivel rojo", toda la comarca de Grazalema y Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz; Ronda (Málaga), y la zona de los puentes en la provincia de Jaén, sin descartar otras zonas en función de la evolución del día.

El presidente ha querido dejar claro que ES-Alert "no es exacto" en la cobertura y puede ocurrir que el mensaje le llegue a personas que no están en esa zona con alerta roja.

Juanma Moreno ha pedido a los ciudadanos, especialmente en las zonas con alerta roja, que "restrinjan la movilidad" este miércoles, de manera que no se hagan desplazamientos en vehículos que no sean necesarios.