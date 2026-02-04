Batalla campal en Almería: 20 magrebíes agreden brutalmente a un padre y su hijo tras un partido

Lo que debería haber sido una jornada deportiva normal en la tercera división andaluza de fútbol juvenil terminó el pasado 2 de febrero en casi una batalla campal originada por un grupo de magrebíes. Al finalizar el encuentro entre La Mojonera-El Viso y Las Norias, que concluyó con una victoria visitante por 2-3, se desencadenó una violenta emboscada en las inmediaciones de las instalaciones deportivas que ha dejado a uno de los jugadores y a su padre heridos.

Los hechos ocurrieron cuando un jugador de Las Norias y su progenitor se disponían a abandonar el recinto en su vehículo particular. En ese momento, fueron abordados por un grupo de aproximadamente veinte individuos de origen magrebí, quienes, portando armas blancas, iniciaron una brutal agresión.

Los asaltantes no solo golpearon a las víctimas, sino que les sustrajeron sus teléfonos móviles y las llaves del turismo, dejándolos inmovilizados en el lugar. El padre del jugador será intervenido quirúrgicamente en breve debido a una fractura de mandíbula provocada por múltiples puñetazos. El chico, menor de edad, tuvo que ser evacuado junto a su padre a un centro hospitalario con diversas contusiones.

No quedó ahí la cosa porque el entrenador del equipo visitante fue encañonado y amenazado con un cuchillo de grandes dimensiones por uno de los integrantes del grupo agresor durante la reyerta. Desde Las Norias Club de Fútbol han emitido este miércoles un comunicado en el que expresan su solidaridad con los heridos.

Desde el club señalan que no se trata de un hecho aislado, sino de situaciones que se vienen repitiendo en el tiempo, lo que genera una gran preocupación, especialmente cuando se habla de fútbol base y de la seguridad de menores y sus familias.

Un grupo que siembra el terror

Tanto la directiva de La Mojonera como la de Las Norias coinciden en que el ataque no tuvo relación con el desarrollo del partido, sino que fue una acción deliberada de un grupo ajeno al deporte. Iván Orellana, presidente del club local, tras lo sucedido expresó su impotencia en los micrófonos de Marcador Almería Radio: "Esto ocurre desde hace tiempo. El Ayuntamiento ha puesto seguridad privada debido a los problemas que tenemos, pero en esta ocasión ni con seguridad hemos podido evitarlo. Son un grupo de gente incontrolable". Por su parte, Rafael Sánchez, presidente de Las Norias, agradeció la colaboración del club anfitrión y destacó que la única finalidad de este grupo es "hacer daño".

Críticas a la Subdelegación del Gobierno

La polémica trasciende lo deportivo, apuntando directamente a la gestión de la seguridad ciudadana. El club mojonero afirma haber denunciado en repetidas ocasiones la presencia de este grupo radical en las instalaciones pero lamenta que la Subdelegación del Gobierno en Almería, encabezada por José María Martín, haga "caso omiso" a las advertencias.

Según fuentes del club, algunos integrantes de este grupo cuentan con antecedentes penales y han protagonizado altercados previos que mantienen en alerta a los vecinos del municipio. Las autoridades policiales ya investigan los hechos para identificar a los agresores de una jornada que ha vuelto a poner de manifiesto la inseguridad en los entornos deportivos de la provincia.