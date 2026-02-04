La Junta despliega las medidas de prevención e intervención para paliar los efectos de la borrasca

Andalucía sigue bajo la influencia directa de la borrasca Leonardo y del llamado "río atmosférico", un episodio de lluvias persistentes que ha obligado a la Junta a desplegar al completo el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones. El balance provisional deja unas 3.500 personas desalojadas y 6.212 incidencias atendidas desde finales de enero, según datos facilitados por la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que, pese a que se está cumpliendo "el peor de los escenarios previstos", las medidas de anticipación están funcionando. La mayor preocupación se concentra ahora en los cauces fluviales y en los embalses —hasta medio centenar se encuentran desembalsando—, con especial vigilancia en Guadarranque, Guadiaro y El Charco Redondo.

Cádiz, epicentro de los desalojos

La provincia de Cádiz concentra la mayor parte de las evacuaciones. Solo en Jerez de la Frontera permanecen fuera de sus viviendas unas 900 personas, repartidas entre distintos núcleos rurales y barriadas.

A ello se suman 541 evacuados en San Roque, 350 en Los Barrios y más de doscientas personas en Algeciras, además de salidas preventivas en municipios del interior de la Sierra. La Junta ha anunciado también el despliegue de un Puesto de Mando Avanzado en Grazalema, donde se preparan nuevos desalojos.

En la provincia de Huelva, el incremento del caudal del Odiel obligó a evacuar viviendas en Gibraleón y en la capital onubense tras superarse el umbral de seguridad en la estación de medición de Calañas.

La situación también ha forzado desalojos en la provincia de Jaén, donde 600 vecinos de la zona de Los Puentes siguen fuera de sus casas, así como en distintos puntos de Granada.

Rescates y cortes ferroviarios

Durante la madrugada y primeras horas del día, el servicio EMA 1-1-2 gestionó 651 incidencias, con mayor carga de trabajo en Cádiz, Granada y Málaga. Los bomberos rescataron a tres personas atrapadas en su vehículo en el río Verde, en Marbella, y a otro conductor en Benalúa de las Villas, sin que se registraran heridos.

Las lluvias provocaron anegaciones de viviendas en la comarca del Estrecho y en varios municipios granadinos, mientras que Adif comunicó la suspensión de la línea de alta velocidad Antequera–Granada por agua sobre la vía en Huétor-Tájar, además del corte de la línea convencional Sevilla–Málaga y de varios servicios de media distancia por inundaciones.

Por su parte, la Junta solicitó a la Unidad Militar de Emergencias un análisis de las balsas de residuos mineros. El peritaje ha aportado "total tranquilidad" al operativo al no detectarse incidencias ni riesgos probables.

Avisos rojos y 52 carreteras cerradas

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos avisos rojos por lluvias en Grazalema y el Estrecho (Cádiz) y en Ronda, con acumulados que pueden superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas. También hay alertas naranjas por precipitaciones y viento en amplias zonas de Cádiz y Málaga, así como en la costa granadina.

En paralelo, la Dirección General de Tráfico confirma 52 carreteras cortadas en Andalucía, 48 por inundaciones y otras dos por acumulación de hielo y nieve, con especial incidencia en Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga.

Antonio Sanz ha insistido en la necesidad de mantener a los equipos posicionados en las zonas de mayor riesgo: "El dispositivo está diseñado para que, si hay que actuar de inmediato, los operativos estén colocados estratégicamente". El consejero ha apelado también a la colaboración ciudadana y ha agradecido la comprensión de los andaluces: "Hay una concienciación clara de que estamos en una situación de riesgo muy alto y lo importante siempre es prevenir y ofrecer seguridad para la protección de las personas".

Mientras continúan los trabajos de retirada de árboles, desprendimientos y balsas de agua en carreteras, la Agencia de Emergencias recuerda las pautas básicas de autoprotección: evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas anegadas, extremar la precaución al volante y seguir únicamente la información procedente de fuentes oficiales. Ante cualquier emergencia, el 1-1-2 permanece operativo las 24 horas.