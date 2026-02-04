Marbella sancionará a los tres rescatados por ignorar el cierre del río Verde

Tres personas fueron rescatadas esta pasada madrugada en Marbella tras saltarse el balizado que impedía el acceso al río Verde, según informó el concejal de Seguridad y Emergencias, José Eduardo Díaz. El rescate, catalogado de alto riesgo, se produjo mientras el caudal del río aumentaba por el desagüe del pantano de la Concepción.

El Ayuntamiento de Marbella, siguiendo su estrategia de prevención ante las alertas por lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), había prohibido desde el pasado martes el aparcamiento en zonas inundables. Se balizaron los accesos y pasos que podrían verse afectados por las lluvias, con el objetivo de evitar riesgos para vehículos y peatones.

El concejal Díaz destacó que el vehículo rescatado ignoró deliberadamente el precinto policial y la señalización, lo que motivará la imposición de sanciones según las ordenanzas municipales "por haber saltado precisamente ese precinto policial". Los ocupantes fueron identificados tras ser evacuados por los bomberos y Protección Civil.

Rescate de alto riesgo

La operación fue calificada como de alto riesgo por los bomberos debido a la intensidad del caudal del río Verde en el momento del incidente. El coche fue localizado por Protección Civil, que alertó inmediatamente a los equipos de emergencia para su intervención.

La @alvpcmarbella avisaba de madrugada de un vehículo atrapado en Río Verde, sobre la una y veinte , que tuvo que ser rescatado tras saltarse el precinto de seguridad. Los bomberos rescataron a tres ocupantes de nacionalidad ucraniana. Policía Local y Nacional también estuvieron pic.twitter.com/Nu8s1zjaQg — RTV Marbella (@RTVMarbella) February 4, 2026

Díaz subrayó la rapidez y coordinación de los servicios municipales, que lograron evitar que se produjeran daños mayores. Este episodio se suma a las medidas preventivas implementadas por el Ayuntamiento ante fenómenos meteorológicos adversos.

⚠️ Máxima precaución: Prohibido aparcar en zonas inundables, estando todas balizadas. Rogamos respetar los balizamientos. Los bomberos han realizado ya un rescate de alto riesgo en Río Verde tras una imprudencia. — Ayto. Marbella (@Ayto_Marbella) February 4, 2026

Incidencias menores en la ciudad

Fuera de este incidente, la noche transcurrió con saldo positivo, según el concejal. Se registraron caídas de árboles y formación de balsas de agua en algunas vías, pero los servicios operativos municipales actuaron con rapidez, permitiendo despejar las zonas afectadas sin mayores problemas.

El Ayuntamiento mantiene la vigilancia sobre zonas susceptibles a inundaciones y recuerda la importancia de respetar las señalizaciones y precintos policiales para garantizar la seguridad de la ciudadanía.