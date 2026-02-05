La borrasca Leonardo tumba un remate de bronce de la Giralda y obliga a acordonar la zona

Las fuertes rachas de viento registradas en Sevilla en la madrugada de este jueves, asociadas al paso de la borrasca 'Leonardo', han provocado el desprendimiento de una de las jarras de azucenas de bronce que rematan el cuerpo renacentista de la Giralda. El elemento afectado se encontraba situado en la esquina sureste de la torre y cayó a la Plaza Virgen de los Reyes alrededor de las 6.15 horas.

Según ha informado la Policía Local a través de los canales de Emergencias Sevilla, el suceso obligó a acordonar de inmediato la zona por motivos de seguridad. El Cabildo Catedral ha confirmado posteriormente que el desprendimiento se debió a las excepcionales condiciones meteorológicas y que, afortunadamente, no se han producido daños personales.

🔴07:15 h. Policía Local mantiene acotada una zona de la Plaza Virgen de los Reyes por desprendimiento de elementos de la Giralda. #BorrascaLeonardo

Nada más amanecer, los técnicos responsables de la Catedral realizaron una inspección técnica visual del resto de los remates de la Giralda, sin que se detectaran otros defectos aparentes. A pesar de ello, el Cabildo ha decidido mantener el perímetro de seguridad en torno a la torre hasta poder llevar a cabo una revisión más exhaustiva con medios auxiliares que permitan descartar cualquier riesgo adicional.

La Giralda abrirá al público con normalidad

El Cabildo ha señalado que la Giralda abrirá al público con normalidad una vez confirmada la ausencia de peligro, extremo avalado por los técnicos tras las primeras comprobaciones. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado además que la Policía Local efectuará una inspección adicional mediante drones cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, ya que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por viento hasta las 18.00 horas de este jueves.

La pieza desprendida es una jarra ornamental de azucenas elaborada en bronce fundido, que forma parte de un conjunto de cuatro elementos idénticos colocados en las esquinas de la terraza del campanario desde 1751. Estas piezas fueron retiradas y recolocadas en la década de 1970 tras un proceso de deterioro, sin que desde entonces se hubieran registrado incidencias.

Un remate renacentista de la Giralda

El elemento afectado pertenece al remate renacentista de la Giralda, una zona del monumento que se encuentra actualmente pendiente del decreto de la licencia municipal para iniciar su restauración. En este contexto, la Comisión Provincial de Patrimonio informó favorablemente a finales del pasado mes de octubre sobre el proyecto de rehabilitación del cuerpo renacentista, una actuación que permitirá avanzar hacia la restauración integral de la torre campanario de la Catedral de Sevilla, una vez concluida en 2024 la conservación de las cuatro caras de la torre almohade.

El proyecto contempla intervenciones en los distintos cuerpos que conforman el remate de la Giralda y que sirven de base al Giraldillo, incluyendo el cuerpo de campanas, el de las azucenas, el del reloj, el de las estrellas, el de las carambolas, así como el penacho y la tinaja.

La Giralda, cuya construcción se inició en 1176 y finalizó en torno a 1184, alcanza una altura total de 104,1 metros, incluido su remate renacentista. Declarada Monumento Nacional en 1928 junto a la Catedral y Patrimonio de la Humanidad en 1987, es uno de los monumentos más visitados de Sevilla, con más de dos millones de visitantes anuales.